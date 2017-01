Mihhail Korb: minivallad kaovad

Riigihalduse minister Mihhail Korb. Foto: Urmas Lauri

Haldusreformi kavas on kirjas, et alla 5000 elanikuga omavalitsusi olla ei tohi. „[Elanike arvult] piiripealsed vallad võisid ju jääda,” arutles minister Mihhail Korb Läänemaa omavalitsuste ja riigiasutuste juhtidega kohtumisel teisipäeval. „Ma ei oska lubada, aga võib-olla teised koalitsioonipartnerid ütlevad, et ühtegi erandit ei tehta.”

Minister lisas, et mõne erandi soovitab ta valitsuse istungil teha. „Aga need on sinna 5000 kanti,” lausus Korb. „Tuhande elanikuga valdu enam ei jää.”

900 elanikuga Pöide vald Saaremaal sundliitmisest ei pääse, sama saatus ootab ees Emmaste ja Pühalepa valda Hiiumaal. „Hiiumaa vallad peavad ilmselt ühinema,” nentis Korb. Hiiumaal plaanivad Hiiumaa vallaks ühinemist Käina ja Hiiu vald. Ühinemisest keeldusid saare lääneserva jääv 1200 elanikuga Emmaste vald ning idaserva jääv 1700 elanikuga Pühalepa vald. Korb nende üksiolemissoovi valitsuse istungile erandi saamiseks viia ei kavatse.

Ühinemisest ei pääse ilmselt ka Lääne-Harju vallad. „Neil oli leping läbi räägitud, aga viimasel hetkel jäi ühinemine ära,” nentis Korb. „Umbes samas suunas teeme ühinemisettepaneku.”

Täismahus artiklit saab lugeda Lääne Elu 5. jaanuari paberlehest.