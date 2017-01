Juhtkiri: nimed ja poliitika

Selle suve lõpus saab 30 aastat ajast, mil käis Haapsalus nii koosolekutel kui ka leheveergudel kibe vaidlus tänavanimede ennistamise üle. Kõige rohkem löödi lahinguid muidugi selle üle, kas anda Võidu tänava nime kandnud Haapsalu peatänavale tagasi Karja ja Posti tänava nimi. „Mis te tahate, et lehmad hakkavad peatänaval käima?” küsisid parteifunktsionäärid põlastavalt Karja tänava nime vastu. Sellest hoolimata said Karja ja Posti tänav oma nimed tagasi.

Üks, mille üle toona arutleti, oli ka Promenaad. Muidugi polnud vaidlused sama tulised kui Karja ja Posti tänava puhul, kuid nimevõimalusi, mille seast valida, oli mitu. 1987. aastal oli selge, et Romanovite bulvari nime ei taastata, kuid valida oli Poska puiestee, Promenaadi ja Suure Promenaadi vahel. Otsustati Promenaadi kasuks. Eks olnud üks põhjusi ka selles, et üldnimena polnud promenaad kasutusest kunagi väljas olnudki. Ükski haapsallane ei rääkinud, et läheme 21. Juuni puisteele jalutama, ikka käidi promenaadil.

Nüüd on aga tehtud ettepanek ennistatud Promenaadi tänavale anda tagasi hoopis Poska nimi. Nojah, ühelt poolt on ju samuti tegemist ajaloolise nimega, aga enamiku ettepanekust kuulnud inimeste esimene reaktsoon on: „Tule tavas appi!”

Muidugi on Jaan Poskal Eesti ajaloos suuri teeneid ning ka Haapsalu ja promenaadiga on ta seotud, kuid Poska-nimeline tänav, Jaan Poska käik, on Haapsalus juba hea mitu aastat.

Väide, et käik pole Poska vääriline, kõlab imelikult. Ega siis isikute väärtust ajas saa mõõta tänava pikkusega – mida tähtsam inimene, seda pikem tänav. Kui sageli me isikunimeliste tänavate puhul üldse teadvustame, kellele need on pühendatud. Kas näiteks Koidula tänaval kõndides meenub Lydia Koidula või F. R. Kreutzwaldi tänavast rääkides tuleb silme ette lauluisa?

Jaan Poska mälestuse jäädvustamiseks on kindlasti palju paremaid võimalusi, sest kui Promenaadile ka antaks Poska nimi, kutsuks rahvas seda ikka edasi lihtsalt promenaadiks.