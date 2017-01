Valitsus kinnitab homme Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemise

BNS

Minister Mihhail Korb andis teisipäeval Ridala vallavanemale Helen Koppale ühinemisel tekkiva omavalitsuse sildi. Foto: Urmas Lauri

Valitsus kinnitab homme nelja ühendomavalitsuse loomise.

Määrusega muudetakse haldusterritoriaalset korraldust Lääne maakonnas, mille käigus moodustub Haapsalu linna ja Ridala valla ühinemisel uus haldusüksus nimega Haapsalu linn. Haapsalus asuvad nii linnavolikogu kui -valitsuse ning teenuskeskuseid erinevatesse paikkondadesse ei moodustata. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2016. aasta seisuga on rahvastikuregistri andmetel 13 617. Haapsalu linna moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 635 000 eurot.

Ühtlasi muudetakse haldusterritoriaalset korraldust Hiiu maakonnas, mille käigus moodustub Hiiu valla ja Käina valla ühinemisel uus haldusüksus nimega Hiiumaa vald. Vallavolikogu ja -valitsuse asukohaks on Kärdla. Ühinevate omavalitsuste territooriumide põhiselt moodustatakse Kärdla, Kõrgessaare ja Käina osavallad. Ühinevate haldusüksuste rahvaarv on rahvastikuregistri 2016. aasta andmetel 6726. Hiiumaa valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 762 600 eurot.

Kohanimenõukogu on juhtinud tähelepanu, et Hiiumaa vald on sobiv nimi terve saare valdade ühinemisel. Kahe valla ühinemisel on soovitav nimi Hiiu vald. Nime valikul arvestasid Hiiu vald ja Käina vald valitsuse ühinemisettepanekuga Emmaste vallale ja Pühalepa vallale, misjärel tekib kogu maakonda hõlmav kohaliku omavalitsuse üksus nimega Hiiumaa vald.

Määrusega muudetakse haldusterritoriaalset korraldust ka Tartu maakonnas, mille käigus moodustub kolme omavalitsusüksuse ühinemisel ligi 8159 elanikuga Tartu vald. Tartu vallaga ühinevad Laeva vald ja Piirissaare vald. Vallavolikogu ja -valitsuse asukohaks on Kõrveküla alevik. Teenuskeskused säilitatakse Kõrvekülas, Laeval, Piirissaares ja Tartu linnas. Tartu valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 1 329 600 eurot.

Määrusega muudetakse haldusterritoriaalset korraldust ka Jõgeva maakonnas, mille käigus moodustub nelja omavalitsusüksuse ühinemisel 10 611 elanikuga Põltsamaa vald. Omavahel ühinevad Põltsamaa linn ja vald ning Pajusi ja Puurmani vallad. Vallavolikogu ja -valitsuse asukohaks on Põltsamaa linn. Piirkondlikud teenuskeskused asuvad Kalanas ja Puurmanis. Põltsamaa valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 2 072 400 eurot.