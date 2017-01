Hanila ärimehed ostsid oliivisalu

Kaie Ilves

Mardo Leiumaa. Urmas Lauri foto

Hanila valla ärimehed Mardo Leiumaa, Aimar Roomets ja Ilmar Piilmann ostsid aasta tagasi Portugalis kolme peale hektari jagu maad ja väikese oliivisalu ning müüvad nüüd oma oliivipuude õli.

„Tegelikult ostsime maad, oliivipuud tulid boonusena,” ütles Leiumaa. Et oliivipuu on Portugalis püha, ei tule kõne allagi neid maha võtta ja nii otsustasidki mehed õliäri käima lükata.

Mõnikümmend pudelit oma maa pealt korjatud oliividest pressitud õli on juba laatadel maha müüdud. „Naabrid korjasid ja pressisid. Tõime õli tünnis Eestisse ja siin ise villisime pudelitesse,” ütles Leiumaa. „Ise oleme tarvitanud ja sõpradele kinkinud, natuke müünud ka. Hea õli on.”

Leiumaa ütles, et paari aasta pärast võiks ehk õli juba ka mõnes poes müügil olla.

Maatükk, mille mehed ostsid, asub Portugali keskel ja seal kasvab paarkümmend oliivipuud. Et korralik õliäri käima lükata, peaks Leiumaa sõnul olema paar-kolmsada puud. Leiumaa ütles, et tal on kavas maad juurde osta.

Ise oliivipuid istutama hakata pole mõtet, sest puu hakkab vilja kandma alles paarikümne aasta pärast. Maa on Leiumaa sõnul Portugalis odavam kui Eestis. „Ütleme nii, et ruutmeetri jagu maad maksab ühe euro,” ütles Leiumaa.