Galerii: Haapsalu kunstikool kolib Karja tänavast Lossiplatsi äärde

Kaie Ilves

Fotod: Arvo Tarmula

Haapsalu kunstikooli uute ruumide remont Lossiplatsi ääres Jaani 2 majas on sealmaal, et kool hakkas kolima. Jaani 2 maja remondiprojekti koostas arhitekt Harry Lindemann. Haapsalu kunstikoolis õpib sadakond last, uutes ruumides eriti laieneda pole võimalik. Küll on aga seal olemas kõik vajalikud ruumid ja stuudiod. Oma senistes ruumides Karja tänava kortermajas on kunstikool tegutsenud 15 aastat. Tegemist on korteriühistu majaga, kunstikool on tegutsenud linnale kuuluvas kahes korteris.