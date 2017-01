Prügiveo hind kukkus Haapsalus ja Ridalas kümnele sendile

Tarmo Õuemaa

Sellise konteineri tühjendamine, mida Ragn-Sellsi töötaja Guido Kruusma veab, maksab nüüd kümme senti. Foto Arvo Tarmula

Uuest aastast hakkab kuni 240-liitriste prügikonteinerite tühjendus Haapsalus ja Ridala vallas maksma senise mitme euro asemel 10 senti.

Kuni 80-liitrise konteineri tühjendus maksab praegu 2.06, kuni 140-liitrise 3.58 ja kuni 240-liitrise 3.71. Kõik need hinnad asenduvad 10 sendiga. „Alates 370 liitrist läheb hind juba kallimaks, aga jääb ikka võrreldavaks praegusega,” ütles Haapsalu linnavalitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja kohusetäitja Sirli Vaksmann.

Ta täpsustas, et 10 senti maksab tühjenduskord neile, kes on väiksema konteineri omanikud. Paljudel on konteiner renditud, mis tähendab iga kuu 2-4eurost lisakulu.

Hankedokumentide koostamise ajal oli Haapsalus 1393 segaolmejäätmete konteinerit. Neist 1147 olid sellised, millele hakkab kehtima 10-sendine tühjendushind: 80-liitriseid oli 93, 140-liitriseid 718 ja 240-liitriseid 336. Uued hinnad tulid uue korraldatud jäätmeveo lepinguga, mis kestab 2017-2019.

Suvel korraldatud hankele Ridala ja Haapsalu jäätmeveo korraldamiseks tuli kolm pakkumust. „Osalesid Ekovir, Eesti Keskkonnateenused ja seni teenust pakkunud Ragn-Sells. Võitis Ragn-Sells,” ütles Sirli Vaksmann. Ragn-Sellsi võitu teised osalejad ei vaidlustanud. „Võin öelda, et lõpuks oli sentide küsimus, kes hanke võidab,” lisas Vaksmann.

Vaksmanni sõnul oli hanketingimustes kirjas, et päris tasuta äravedu ei või pakkuda. „Usun, et odavamat prügi äravedu kui järgmised kolm aastat, me enam ei näe,” ütles ta.

Ridala vallas puudutab korraldatud jäätmevedu 1164 klienti. Kuigi prügiveo hind langeb peaaegu olematuks, säilivad vabastused neile, kes seda eelmiseks kolmeaastaseks perioodiks taotlesid, ütles Ridala vallasekretäri abi Anneli Nõupuu.

Ragn-Sellsi Lääne regioonijuht Jüri Meeksa ütles, et väikeste konteinerite ja prügikottide tühjendamise hind lasti alla hanketingimuste kõrval ka konkurentsi tõttu. „Meil on kogemusi, milline on konkurentide hinnastrateegia olnud teistes võrreldavates piirkondades. Sellest lähtudes tuleb oma hinnad paika panna,” ütles ta.

Meeksa märkis, et kuigi väikeste klientide jaoks jäätmeveo hind langeb, maksavad suured konteinerid edaspidi rohkem. Näiteks 2500-liitrise konteineri graafikujärgne tühjendamine maksab praegu 21.40, uuest aastast aga 26.40. Selliseid konteinereid on Haapsalus 57. 4500-liitriste konteinerite, mida on Haapsalus 54, tühjendamine maksis seni 35,40, uuest aastast aga 46.80.

Ragn-Sellsi piirkonnajuhi sõnul muutubki Haapsalu ja Ridala rahva jaoks uue lepinguga ainult hind. Prügi kokkukorjamine käib ikka samadel aegadel. „Kogu info ja uued lepingud-graafikud on juba saadetud klientidele. Kui juhtub, et teavitust pole tulnud, leiab info meie kodulehel www.ragnsells.ee,” sõnas ta.

Meeksa meenutas, et Ragn-Sells tühjendab nõuetele vastavaid kogumismahuteid, millele on tagatud veopäeval juurdepääs. „Soovitavalt võiks konteiner olla toodud jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale tee äärde,” ütles ta.