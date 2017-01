Leedo on jätnud riigile sadamatasudena maksmata miljon eurot (1)

BNS

Heltermaa sadam. Foto: Urmas Lauri

Riigi sadamaid haldaval AS-il Saarte Liinid on Vjatšeslav Leedo ettevõtetelt Saaremaa Laevakompanii ja Väinemere Liinid jäänud sadamatasudena saamata ligikaudu miljon eurot.

"Suurusjärk on miljon. Tingitud on see sellest, et sadamatasud on tasumata," ütles Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ettevõtte esiatud võlanõude kohta BNS-ile.

"Leping on olemas, lepingu järgi on ju töötatud 10 aastat. Need võlgnevused on ausalt öeldes olnud kroonilised," rääkis ta. Varasemalt on peale suuremaid vaidlusi rahad Tamkivi sõnul jälle pisut liikuma hakanud. "Aga nüüd on kinni, viimane lõpp on täiesti kinni, siis ei ole meile enam midagi tulnud sadamateenuse pakkumise eest," sõnas ta.

"Üht-teist on makstud, aga suurtes sadamates, mis puudutab Rohuküla, Heltermaa, Kuivastu, Virtsu sadamaid, on viimane kolm-neli kuud kindlasti tasumata," rääkis Tamkivi. Hagi tagamiseks on kohus teinud Tamkivi sõnul ka määruse ettevõttele kuuluva parvlaeva St. Ola arestimiseks.

Määrusele pole vastaspool Tamkivi sõnul praegu veel vaiet esitanud. "See peaks toimuma nüüd vastaspoole poolt, kui nad selle kohtumäärusega rahul ei ole, et nende laev on arestitud. Lahendus oleks seal üldiselt lihtne, laev on praegu arestitud, kui see nimetatud summa paigutatakse deposiiti, siis lastakse laev aresti alt lahti ja siis ilmselt järgnevad juba kohtuvaidlused, et kelle see raha siis tegelikult on," rääkis ta. Deposiit olekski Tamkivi sõnul miljon eurot.

Tamkivi avaldas lootust, et ehk suudetakse vaidlused sadamatasude osas veel ka mõistlikult ära lahendada. "Ma ikkagi loodan, et need asjad lahenevad ära mõistlikult. Kuigi see mõistliku lahendamise aeg on juba mööda läinud. Kui me oleme jõudnud juba arestimiste juurde, siis see mõistlik vaidlus on ilmselt juba läbi," sõnas ta.