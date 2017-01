Vaata, milline näeb välja esialgne uute vallapiiride kaart

Toimetanud Urmas Lauri

Liigu hiirega märkidel, et näha tulevaste valdade nimesid ja elanike arvu. Kaart: Greete Palmiste / ERR

Kuigi seaduse järgi pidid vallad 5000 elanikuga omavalitsusteks ühinema just 1. jaanuariks, võis veel tänagi ministeeriumile ühinemislepinguid esitada, sest pühad pikendasid tähtaega. Siiski ei ole veel kõik vallad endale partnerit leidnud, homme tõmmatakse vabatahtlikele ühinemistele joon alla, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kaardil on halliga märgitud vallad, mis jäävad endise nime alla, sest täitsid miinimumpiiri ilma liitumisetagi. Halliga on märgitud vallad, kes ei ole ühegi liitumislepingu osalised. Kaardile võib tulla homsega veel muutusi, sest siis saab ka ministeeriumile lõplikult selgeks, milliste valdadega tuleb edasi tegeleda sundliitmise korras. Valitsuspoolne ettepanek liitumiseks tehakse ka neile valdadele, kes on küll ühisele lepingule alla kirjutanud, kuid kelle elanikkond jääb alla 5000 piiri.