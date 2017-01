Tõll saab Poolast nädala lõpus liikuma

Urmas Lauri

Tõll hakkab kurseerima Saaremaa liinil, Piret tuleb talle appi märtsi lõpus.

Jaanuari algusesse edasi lükkunud parvlaeva Tõll vastuvõtmine Poola Remontowa tehases saab teoks jaanuari esimesel nädalal. Laev läheb jaanuari teises pooles liinile, vahendas ERRi uudisteportaal. TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar ütles, et kõik laevad peaksid märtsi lõpuks liinil olema.

Plaani järgi hakkab Tõll Poolast 5.-6. jaanuaril tulema. "Ta tuleb ruttu, kahe ööpäevaga tuleb ära," ütles Padar.

Plaani kohaselt läheb Tõll jaanuari teises pooles Virtsu-Kuivastu liinile. Ka teine Poola tehases valmiv parvlaev, Piret, mis Virtsu-Kuivastu liinile läheb, peaks märtsi lõpuks Eestis olema.

Teine Türgi laevatehases valmiv parvlaev – Tiiu – jõuab jaanuari esimesel nädalal veekatsetuste faasi, mis kestab kuni poolteist kuud. Kui kõik plaanikohaselt kulgeb, hakkab Tiiu veebruari keskel Eesti poole sõitma, nii et märtsi keskpaigaks on ta kohal. Tiiu hakkab sõitma Rohuküla-Heltermaa liinil.

"Plaan on, et kõik laevad on märtsi lõpuks liinil," ütles Padar.