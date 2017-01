Nädala teises pooles on oodata käredat pakast

Toimetanud Urmas Lauri

Nii palju lund, kui sadas novembri algul, praeguse külmalainega Eestisse tulla ei tohiks. Foto: Urmas Lauri

Ilmateenistuse sünoptiku Taimi Paljaku sõnul võib käesolev nädal tuua külma kuni 20 kraadi. Kõige suuremad külmakraadid tulevad Kagu-Eestis ja kõige külmem on öö vastu neljapäeva ja öö vastu reedet. Viimaste prognooside andmetel tuleb ka nädalavahetus pakaseline, kuid sünoptiku võib nädalavahetuse ilm olla muutlik.

Teisipäeval (3. jaanuaril) kaugeneb madalrõhkkond Kesk-Venemaale ja selle mõju Läänemere ümbrusele väheneb ning laiguti muutub taevas selgemaks. Kuid mõnes kohas sajab vahete-vahel ikka lund. Tuul ööks rahuneb ja on muutliku suunaga, päeval pöördub kagusse ning õhtul muutub saartel tuntavamaks. Õhutemperatuur on -2..-8°C.

Kolmapäeval (4. jaanuaril) tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhkkond. Samal ajal liigub Lõuna-Rootsist üle Läänemere ja Leedu kagusse uus aktiivne madalrõhkkond. Tänastel andmetel jääb selle tihedama lumesaju põhjapiir Läti kohale ja meil sajab vaid kohati nõrka lund. Õhtu poole võivad aga Soome lahe kohale tekkivad lumepilved kanduda põhjarannikule. Õhutemperatuur on -7..-12, saartel ja Edela-Eestis -2..-7°C. Väga kõledaks muudab aga ilma tugev tuul – öösel tugevneb kagutuul, hommikul on puhanguid 15, saartel ja rannikul 20 m/s, päeval pöördub kirdesse ja püsib õhtuni tugev.

Neljapäeval (5. jaanuaril) katab Venemaale kaugeneva madalrõhkkonna loodeserv veel Läänemere ümbrust. Vahete-vahel sajab lund, sisemaal on sajuhood nõrgad, Eesti põhjaservas võib tihedam olla. Kirde- ja põhjatuul on öösel veel väga tugev, päeva peale tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on sisemaal öösel -10..-15, Kagu-Eestis kuni -18, päeval -8..-12, Kagu-Eestis kuni -15°C.

Reedel (6. jaanuaril) tugevneb kõrgrõhuhari. Nõrka lund võib vaid üksikutes kohtades sadada. Tuul puhub öösel põhjakaarest ning on öö hakul veel tugev, hommikuks nõrgeneb. Õhtupoolikul pöördub edelasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on mandril öösel -10..-15, Kagu-Eestis kuni -20, päeval -7..-12, Kagu-Eestis kuni -14°C.

Laupäeval (7. jaanuaril) liigub Norra merelt aktiivne madalrõhkkond üle Skandinaavia põhjatipu ja selle lõunaserva mööda liikuv pehmem õhumass lükkab arktilise külma Läänemere äärest Venemaale. Tihe pilvevöönd toob lund, saartele ka lörtsi. Lõuna- ja edelatuul paisub öö hakul väga tugevaks ja püsib kogu päeva, õhtul nõrgeneb ja pöördub saartel loodesse. Õhutemperatuur on sisemaal öösel -10..-15, Ida-Eestis kuni -18, pärast keskööd Lääne-Eestis tõuseb ning on hommikul 0..-5, päeval saartel kuni +1°C, Kesk- ja Ida-Eestis jääb päeval -7..-12°C piiresse.

Pühapäeva (8. jaanuari) öösel sajab eemalduva madalrõhulohu mõjul veel lund. Päeval tugevneb üürikeseks kõrgrõhuhari ja saju võimalus on väiksem. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -3..+2, mandri sisealadel öösel -7..-13, päeval -2..-8°C.

Esmaspäeval (9. jaanuaril) tõstab uus lähenev madalrõhkkond kagu- ja idatuule tugevaks, toob lumesaju ja ilm on talviselt külm.

Allikas: Riigi Ilmateenistus