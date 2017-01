Lugeja küsib, konsultant vastab: kas miinimumpalgalt lähevad maksud maha?

Lugeja küsib: Olen lugenud, et 2017. aastal kehtestatakse töötaja miinimumpalgaks 470 eurot. Kas see tähendab seda, et 470 eurot peab mulle igal kuul pangaarvele laekuma või arvutatakse siit ka veel maksud maha? Mida tähendavad palga puhul sellised mõisted nagu netopalk ja brutopalk?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Leonid Siniavski: Eestis kehtestab vastavalt töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 29 lõikele 5 töötasu alammäära Vabariigi Valitsus. Valitsus kehtestab töötasu alammäära eraldi tunnitasule ja kuutasule. 1. jaanuarist 2017 on Eestis tunnitasu alammäär 2,78 eurot ja kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral 470 eurot. Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu ei või tööandja töötajale maksta (TLS § 29 lõige 6).

TLS § 29 lõige 3 sätestab, et töölepingus kokku lepitud töötasust arvestatakse maha töötaja maksukohustus ehk töötasust kinnipeetavad seaduses ettenähtud maksud ja maksed. Viidatud maksuks on eelkõige tulumaks ning makseteks töötuskindlustusmakse ja enamikel töötajatel ka kohustuslik kogumispensioni makse. Seadustest tulenevate maksude ja maksete kinnipidamise kohustus lasub tööandjal. Lisaks peab tööandja teavitama töötajat tema töötasult makstavatest ja töötasust kinni peetavatest maksudest ja maksetest (TLS § 5 lõike 1 punkt 5).

Seadus eeldab seega, et töötaja töötasu lepitakse kokku brutosummas, milleks võib olla ka kehtiv miinimumpalk, ehk kuutasu alammäär. Töötajaga kokku lepitud töötasu brutosumma, ehk brutopalk on niisiis töötaja töötasu koos kohustusliku tulumaksu ja seaduslike maksetega (töötuskindlustusmakse, kohustuslik kogumispensioni makse). Netopalk on aga see osa töötaja töötasust, mis pärast maksude ja maksete maha arvestamist töötajale välja makstakse, ehk üldjuhul tema pangaarvele üle kantakse. Arvele laekuva töötasu, ehk netopalga suurust saate ise üle vaadata ja arvutada veebilehel: http://www.kalkulaator.ee/.

Lisame, et järelevalve teostamise käigus nõuab Tööinspektsioon tööandjalt töötajale garantii andmist ehk töötaja teavitamist töölepingu kirjalikus dokumendis, et ta ei saa Vabariigi Valitsuse kehtestatud alammäärast madalamat töötasu. Töötasu alammäär peab seejuures olema numbriliselt väljendatud. Seega tuleb tööandjal töötasu alammäära muutumisel töötajat teavitada uuest töötasu alammäära suurusest (numbriliselt, nt e-kirjaga).

Näiteks võib tööandja töölepingu kirjalikus dokumendis välja tuua, et töötajale makstakse töötasu selle alammääras ning sel hetkel kehtiva töötasu alammäära suuruse. Dokument võib sisaldada sätet, et töötasu alammäära muutumisel maksab tööandja töötajale töötasu uue alammäära alusel, samuti selgitusi, kust võib töötaja leida kehtiva töötasu alammäära suuruse. Heauskne tööandja teavitab töötajat ka maksumäärade muutusest.

Kuigi töötasu alammäär muutub 1. jaanuarist 2017, siis arvestatakse 2016. a detsembrikuu töötasu veel vana alammäära alusel (kuutasu 430 eurot, tunnitasu 2,54 eurot).