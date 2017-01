Lotopilet osta Põlvast, kuid ka Haapsalus tasub õnne proovida

Toimetanud Urmas Lauri

Foto: ekraanitõmmis Postimehe tarbijalehelt

Mööduv aasta tõi Eestisse ühe miljonieurose ja ühe 1,15 miljoni eurose võidu. Graafikus on andmed võitude kohta, mis ületavad miljonit Eesti krooni ehk 63 000 eurot. 19 suurvõitu oli 2008. aastal, järgnevad 2012. aasta 18 ja 2014. aasta 17 võiduga, vahendas Postimees oma tarbijalisas.

Suurim tõenäosus suurvõidupileti soetamiseks on Põlva elanikel. Seal tuli mullu võit iga 1150 elaniku kohta, napilt on teisel kohal Rapla, kus saadi suurvõit iga 1300 elaniku kohta. Edukad on ka Rakvere elanikud, seal tuli võidupilet iga 2600 elaniku kohta, neljandal positsioonil on Haapsalu, kus iga 3600 elaniku kohta soetati vähemalt 63 000 eurose võidu toonud lotopilet.

Postimees on tabelisse kandnud vähemalt 63 000 eurose (u miljon krooni) võiduga piletid.

Kõige rohkem võidupileteid – 58 – on ostetud internetist. Tallinnast osteti vähemalt 63 000 eurose võiduga pileteid 55, Pärnust ja Tartust 11, Rakverest 6, Põlvast 5, Raplast ja Viljandist 4, Haapsalust ja Kuressaarest 3.

Kahe suurvõidupiletiga on tabelis Jõgeva, Keila, Laagri, Paide ja Saue.

Lisaks on vähmalt 63 000 eurot võitnud pileteid ostetud veel Abja-Paluojalt, Hiiumaalt, Iisakust, Jõhvist, Järva-Jaanist, Järvakandist, Kaiult, Kehrast, Kiviõlilt, Kohilast, Kohtla-Järvelt, Kolga-Jaanist, Koselt, Kuusalust, Loksalt, Narvast, Põltsamaalt, Pärnumaalt, Rakkest, Uuemõisast, Valgast, Väike-Maarjast.