Elekter läheb ka Läänemaal odavamaks

Urmas Lauri

Konkurentsiamet nõuab Elektrilevilt võrgutasude langetamist, mille tulemusel vähenevad ka Läänemaal toimetava Imatra Elektri võrgutasud.

Konkurentsiamet teatas teisipäeval, et Elektrilevi OÜ rakendatavad võrgutasud ei ole kulupõhised ning tegi ettevõtjale enne jõule vastavasisulise ettekirjutuse. Konkurentsiamet nõuab, et võrgutasu peab langema 6,7%. Kuna võrgutasude osakaal moodustab lõpphinnast 50-55%, siis sellega peaks keskmisele kodutarbijale elektri lõpphind langema 3,6%.

Elektrilevi teatas vastuseks konkurentsiameti hinnalangetuse ettekirjutusele, et kavatseb esitada ametile 31. jaanuariks taotluse hinna langetamiseks.

Kuna Imatra Elektri puhul on oluline sisend Elektrilevilt ostetav võrguteenus, siis selle hinna langemisel langevad ka Imatra Elektri võrgutasud.

„Kui konkurentsiamet on kooskõlastanud Elektrilevile kulupõhised hinnad, siis teostab amet järelevalvet, et see mõju kajastuks ka Imatra Elektri võrgutasudes,“ ütles konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits. „Ettevõtja võrgutasude kooskõlastamisel kontrollitakse lisaks sellele ka kõik ülejäänud hinnasisendid üle.“