Digitee korraldab projekti tutvustustuuri

Urmas Lauri

Kõmsil tutvustatakse ettevõtmist 4. jaanuaril, Lihulas 5. jaanuaril.

Pärnumaale ja Lõuna-Läänemaale ülikiiret internetti luua soovivad Digitee eestvedajad korraldavad jaanuari esimeses pooles projekti tutvustustuuri. Kõmsil räägitakse ettevõtmisest 4. jaanuaril, Lihulas 5. jaanuaril.

Pärnumaa ja Lõuna-Läänemaa elanikel on võimalus liituda ülikiire interneti projektiga Digitee. Osalemissoov on siiski olnud tunduvalt väiksem, kui projekti eestvedajad lootsid. Esialgu oli kavas ülikiire internetiga liituda soovijad välja selgitada aasta lõpuks. Liituda soovijaid oli oodatust vähem ning selle tõttu otsustati küsitluse läbiviimise aega pikendada kuni 31. jaanuarini.

Et projekt end õigustaks, peaks liituda soovima 15 000 hoonet, kaasa arvatud kortermajad.

"Praeguseks on saabunud soove juba ligi 3500 majast, mis on umbes veerand majadest, kus täna interneti püsiühendus puudub," teatas Digitee aasta lõpul oma veebilehel. Küsitlusega selgitatakse välja vajadus lairibaühenduste järele ning küsitluse tulemused on aluseks võrgu planeeringu tegemisel.

Neile, kes liituvad Digitee lairibavõrguga kohe võrgu väljaehitamise alguses, on orienteeruv liitumistasu suurus 300 eurot. Kõikidel hiljem liitujatel tuleb tasuda liitumistasu vastavalt ühenduse tegelikele väljaehitamise kuludele.

Kuna Digitee lairibavõrk planeeritakse ja ehitatakse ainult sinna, kust on piisavalt sooviavaldusi laekunud, on iga teadaanne oluline, pannakse Pärnumaa ja Lõuna-Läänemaa elanikele südamele.

