Anti Nöör pääses lõõtsamängijate finaali

Kaie Ilves

Anti Nöör. Arhiiv

Haapsalu lõõtsamängija Anti Nöör pääses Tallinna televisoonis teist hooaega peetava lõõtsamängijate võistluse finaali. Rahvalõõtsa saade on eetris 14. jaanuaril kell seitse õhtul.

Anti Nööri ütles, et ei tea, et mõni Läänemaa pillimees oleks Rahvalõõtsal võistelnud.

„Võrreldes Lõuna-Eesti kandiga on Läänemaal lõõtsamängijad vähe,” ütles Nöör.

Selle hooja Rahvalõõtsa võistlussaated on Tallinna televisooni eetris olnud juba oktoobrist. Kokku osaleb 18 pillimeest, igas saates mängib kolm. Anti Nööri sõnul said pillimehed ise valida esitamiseks kaks lugu, ainus tingimus oli, et üks peab olema instrumentaalpala, teine aga lauluga. Iga saate järel selgitab nädal aega kestev telefonihääletus välja parima pillimehe.

Eelmisel hooajal oli Rahvalõõts Tallinna televisiooni kõige vaadatum saade.