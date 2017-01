Marimetsa rabas kõrgub nüüd vaatetorn

Tarmo Õuemaa

Populaarse Marimetsa raba matkaraja otsa rajati 7,6 meetri kõrgune vaatetorn (pildil).

Edasi-tagasi 9 km pikk Marimetsa matkarada sai korda täpselt aasta tagasi. Tänavu jätkas RMK rekonstrueerimist ja Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toel algas vaatetorni rajamine matkaraja lõppu rabalauka äärde. Torni kogumaksumus on 46 537 eurot, millest 15 % on RMK omaosalus.

„Raja lõpus oli juba olemas ooteparv pinkidega, nüüd tuli selle kõrvale veel vaatetorni alusparv koos 7,6 meetri kõrguse vaatetorniga. Vaatetornil on kaks platvormi, kummalegi võib korraga minna kümme külastajat,” rääkis RMK Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Marju Pajumets.

Marimetsa matkarada, millest osa kulgeb laudteel otse raba kohal, sai pärast taasavamist populaarseks. „Esialgsete külastusmahu seire andmetel tehti 2016. aasta jooksul Marimetsa matkarajale peaaegu 6000 külastuskorda,” ütles Pajumets.

„Kuna kõik ei ole veel päris valmis siis loodame külastajate mõistvale suhtumisele ja et ehitajad saavad kenasti oma tööd lõpetatud ja viimased asjad valmis,” ütles Marju Pajumets. „Ehitajad annavad tornile veel viimast lihvi, paigaldada on veel vajalikud infotahvlid ning jaanuari alguses on loodetavasti torn lõplikult valmis külastajate vastuvõtmiseks.”

Vaatetorni on projekteerinud Läänemaa arhitekt Reet Aedviir osaühingust Argepo, ehitajaks AS Valmap Grupp, kellele omakorda alltöövõtu korras pakkus teenust FIE Riho Keskpaik, kes on ka raja ehitajaks. Omanikujärelevalvet teostas Varmotek Grupp OÜ. Tarmo Õuemaa