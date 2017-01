LOETUIMAID LOOD 2016. Galerii: Läänemaa ühisgümnaasium pidas tutipidu

Kristjan Kosk

Avaldame 2016. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

15. aprill 2016

Täna võib kohata Haapsalu tänavatel palju lühikeste seelikutes neidusid ja väikseks jäänud triiksärkides noormehi. Nemad on Läänemaa ühisgümnaasiumi abituriendid, kelle jaoks kõlas täna viimane koolikell. Viimast koolikella tähistavad noored tutipeoga.

Läänemaa ühisgümnaasiumis algas tutipidu juba hommikul, kui kõik abiturendid kogunesid koolihoone aulasse ja tegid ühise soojendusvõimlemise. Peale seda suundusid nad töötubadesse, kus tuli voltida linnukesi või muusika järgi paarides tantsu vihtuda.

Pärast seda koguneti taas aulasse, tehti pilti, tantsiti ja lauldi. Peale selle said kõik klassid ülesandeks joonistada vanale tapeedirullile midagi positiivset mälestuseks oma klassist. Joonistati kätekontuure, päikeseid ja palju muid klassi iseloomustavaid kujuneid.

Kõik õpilased andsid Läänemaa ühisgümnaasiumi vande, mis muuhulgas keelas hääletada EKRE poolt või osaleda modellisaates.

Tuju muutus üleolevaks hetkel, mil abituriendid kutsuti lavale, sest iga hetk oli Läänemaa ühisgümnaasiumi huvijuht Mairi Grossfeldt helistamas sümboolset koolikella. Koolikell tähistas koolitundide lõppu. Abituriendid saatsid kellahelinat tormaka aplausiga.

„Nüüd võite teha, mida hing ihkab,” ütles Grossfeldt pärast kellahelina kõlamist abiturentidele. Ta manitses, et päris lõdvaks on veel end vara lasta, sest eksamid on alles ees. Esimene riigieksam on eesti keele eksam, mis toimub 25. aprillil.

Traditsiooniline tutipeo veesõda jäi tänavu tagasihoidlikuks. „Ilm on ju nii jahe, et märjalt õues ringi joosta,” kõlas garderoobis neiude suust. Siiski leidus paar entustiasti, kes pudelist vett pritsides teisi veesõtta kaasa haarata üritas.

Koolis sees on veega printsimine keelatud, ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Leidi Schmidt. Värskelt remonditud riigigümnaasiumi hoones ei sellist möllu lubada.

Schmidtil on hea meel, et järjekordne lend lügikaid lõpetab ja laia maailma edasi lähevad. „Õnneks andsid kõik vande, kus lubasid tulevikus Läänemaale tagasi pöörduda,” teatas Schmidt.

Tänavu lõpetab Läänemaa ühisgümnaasiumis neli klassi 88 õpilasega.

Fotod: Kristjan Kosk