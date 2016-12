Loomaarsti märkmed: pühade loom

Ann Mari Anupõld

Ann Mari Anupõld. Arhiiv

Pärast jõule on enne jaanipäeva, pärast jaanipäeva on enne jõule. Nii öeldakse. Aga sinna vahele on veel mõni püha torgatud. Näiteks aastavahetus. Kui lemmikloomad on vapralt suutnud pühaderoogade kiusatusele vastu panna või siis mitte vastu panna ja sellest hoolimata on veel täie elu ja tervise juures, ootab tõeline katsumus neid ees. Aastavahetuse suured pidustused ja ilutulestikud. Loomakliinikutes läheb iga aasta detsembri keskpaigast täie hooga lahti rahustavate pulbrikeste ja tilgakeste müük. Tootjad pakuvad nii kapsleid, vedelikuga immutatud kaelarihmu kui ka stepslisse pistetavaid pihusteid. Kõikidesse on pakitud varieeruvas koguses rahustavaid ürte ja hormoone ning nad peaksid aitama siis vastavalt kassil või koeral külma närvi säilitada, kui trummikiled paukudest ja kileda vilinaga taeva poole lendlevaist rakettidest vibreerima hakkavad. Kui hästi ja kas üldse mõni neist toodetest toimib, oleneb aga täiesti loomast, doseeringust ning asjaoludest. Mõni kass veedab rahusti doosidest hoolimata kogu pühade aja diivani all ning ei ole sugugi rahulik ega õnnelik, nagu reklaam seda lubab. Teinekord piisab suurele koerale väikesest pulbripakikesest, et teda uimaseks ja keskkonna suhtes ükskõikseks muuta.

Kuidas aga lahendada asi nii, et pidu saaks peetud ja lemmikud ei peaks igal aastal 31. detsembri tulekut hirmuga ootama? Ega ühtset lahendust olegi. Hea on loomi hoida neile tuttavas keskkonnas. Kui teil on õuekoer, keda kavatsete aastavahetuseks kuuri või keldrisse lukku panna, siis harjutage teda sellega juba varakult. Muidu ehk ei hirmuta need ilutulestikud seda looma pooltki nii palju kui võõras ja pime ruum. Viige teda juba varasemail nädalail esialgu söömise ajaks ja hiljem juba paariks tunniks uude kohta. Sageli kasutatakse ka muusikat, et hajutada ülejäänud kära mõju. Siiski pole mõistlik kõva heavy metal’iga makki põhja keerata. See vaid lõpetaks Muki ja muusika vahelise suhte lõplikult. Ka tegevusteraapia on koertele väga teretulnud. Kui teie õhtupoolik on juba planeeritud, siis kasutage päevast aega, et teha koeraga üks pikem retk. See aitab nii tema kui ka teie keha õhtusteks katsumusteks värskendada ja ette valmistada. Kui Muki siis raugenult keldri nurka pesa peale vajub, et muusika saatel üks mõnus uinak teha, võite temale ka veel mõne uue mänguasja või närimisvärgi nina alla panna. Siis saab koergi tõelisi pidupäevamõnusid tunda ning ehk vähendab see tema kesköiseid piinu. Kui teie toakoer otsustab aga värisedes ennast vetsu sulgeda või riidekapi taha pressida, laske tal seal olla. Kitsad ja pimedad kohad aitavad neil sageli ennast vähe paremini tunda ja pole mõtet neid sealt vägisi välja tarida.

Meie perekonnas pole õnneks veel ühtegi tõesti paugukartlikku koera olnud. Küll aga kardab mu ema koer kuumaõhupalli gaasipõleti kohisevat müra. Eestis on see võrdlemisi eksootiline heli, Luksemburgis aga, kus ema ja koer elavad, on lendureid märkimisväärselt rohkem. Ka meie tuttavad tegelevad selle spordialaga, mistõttu leidsime ennast sageli nädalavahetustel võistlusväljaku äärest. Esimesel korral, kui koer otsustas, et seda jama on temale liiast, kadus ta õhtuhämaruses paksu metsa poole. Mitmetunnisele otsingule vaatamata ei suutnud me teda leida ning jätsime tema kadumise kohale ema jope ja koera teki. Just nii nagu kohalik jahimees meile õpetas. Ennäe, järgmiseks hommikuks oligi koer tõepoolest ilmunud jope ja teki juurde. Kuigi me võistluste läheduses seda koera enam kordagi rihma otsast lahti ei lasknud, õnnestus tal ühel pühapäevasel jalutuskäigul ootamatult viinamarjamägede vahelt lendu tõusva kuumaõhupalliga kokku sattuda. Taas kadus koer jäljetult. Sel korral aga oli üks agar kodanik ta kusagilt tee pealt üles korjanud ning lähimasse varjupaika viinud. Kuna koeral oli kiip, helistati emale varjupaigast, et koer on leitud. Suur oli üllatus, kui selgus, et koera pole võimalik kohe koju viia. Ootama pidi esmaspäeva hommikut, et tööle ilmuks vastutav isik, kes tohib paberile alla kirjutada, et koer võib varjupaigast uuesti lahkuda. Seega sai vaene Pudi ühe öö nautida varjupaiga hotelliteenuseid, ema aga sai oma koera järgmisel hommikul kopsaka summaga välja lunastada.

Seega kontrollige enne aastavahetust üle, kas teie kiibistatud looma andmed on registris ning aktuaalsed. Kõik vabalt liikuvad loomad üritage õigel ajal kokku koguda ning neile sobilik peidupaik pakkuda. Siis polegi muud, kui nautige, ning kohtume taas uuel aastal!