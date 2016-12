LOETUIMAD LOOD 2016. Kiltsi lennuväljal hukkus liiklusõnnetuses 22aastane mees

Kristjan Kosk

Avaldame 2016. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

14. mai 2016

Foto: Kristjan Kosk

Täna kell 18.39 anti politseile teada liiklusõnnetusest Ridala vallas Kiltsi külas asuval lennuväljal. Esialgsetel andmetel oli tegemist autohuviliste kogunemisega, mis oli kooskõlastatud territooriumi valdajaga. Hetkel teadaolevalt kaotas sõiduauto Audi juht oma sõiduki üle kontrolli ja sõitis otsa tee ääres seisnud 22-aastasele mehele, kes suri saadud vigastustesse. Lisaks sellele viis kiirabi õnnetuspaigast haiglasse juhi, kes sai viga, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesment.

Haapsalu politseijaoskonna välijuhi Rene Pajula sõnul on pealtnägijate kirjeldustest teada, et kiirused omavahelises mõõduvõtmises võisid olla ohtlikult suured.

Pajula lisas, et lennuväljale oli kogunenud Audi A8 ja S8-te omanikud üle Eesti. Kohal oli umbes kümme sõidukit. Kokkutulek oli kaitseliiduga eelnevalt kooskõlastatud, küll aga puudus luba kiirendusvõistluse korraldamiseks.

Audi A8 klubi liikmed olid Eesti teedel ringsõidul ja pidid Kiltsi lennuvälja kasutama vaid lühikeseks söögipausiks.

Kaks Audi S8t kiirendasid kõrvuti kuid üks neist kaotas suurel sõidukiirusel juhitavuse ja põrkus vastu kõrval kiirendanud autot. Mõlemad autod sõitsid kokkupõrke tagajärjel teelt välja. Autosid juhtisid 19- ja 26-aastane noormees. 26-aastane noormees viidi pärast õnnetust raskes seisundis Läänemaa haiglasse. Hetkel teadaolevalt puudus mehel kehtiv juhtimisõigus. Teelt välja pauskuva auto ette jäänud 22-aastane noormees hukkus sündmuskohal.

Õnnetuse ajal oli lennuväli vihmamärg ja teel olid lombid.

Kohapeal olnud patrullpolitseinik Aivar Nõva ütles, et kiirused võisid ulatuda kuni 230 km/t.

„Panen kõigile autospordihuvilistele südamele, et enda ja tehnika võimeid proovile panna soovides tuleb osata ohtusid ja kohti õigesti hinnata. Kui autod liiguvad väga suurtel kiirustel, võib ka lihtne juhtimisviga kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi nagu antud juhul. Adrenaliin mõjutab oluliselt inimese võimet olukorda realistlikult hinnata, seepärast on oluline, et ümbritsevad inimesed julgeksid ja tahaksid arutult riskeerida soovivaid kaaslasi takistada,” ütles Pajula.

Õnnetuse täpsemad asjaolud selgitab välja kriminaalmenetlus.

* * *

Õnnetus tõi kaasa ka tagajärgi: politsei ja kaitseliidu arutluse tulemusena tohib Kiltsi lennuväljal alates 4. oktoobrist sõita 50 km/t. Lennuvälja kõigile sisenevatele teedele paigaldati sissesõidukeelu märgid ja maleva valvuri telefoninumber ning piirkiiruse liiklusmärk 50. Politsei kontrollib uutest reeglitest kinnipidamist ja esimesed tahvid on vormistatud, teatas kaitseliit oktoobris.