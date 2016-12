Lääne Malevlane. Risti malevkond jäädvustas Ivo ja Anna Lillioja mälestuse

Kati Ojaver



Risti malevkond. Foto: erakogu

11. septembril, mil kaitseliidu Risti malevkond tähistas oma 88. sünnipäeva, avati Risti ajaloolise apteegimaja seinal Ivo ja Anna Lillioja mälestustahvel.

1923 avasid Rohuteadlaste Koja liikmed Johannes (Ivo) ja Anna Lillioja Risti raudteejaama juures Risti jaama apteegi, mis töötas järjepidevalt 2012. aastani. 1930 registreeris kaubandus-tööstuskoda Lilliojade karastusjookide tehase ja 1937 ka õlitööstuse. Ivo Lillioja leiutatud püssiõli „Kalitol” sai maailmakuulsaks. Ajaleht Uus Eesti kirjutas (16.11.1937), et „Eestlase leiutis äratab välismaal tähelepanu”, et „Risti apteeker Ivo Lillioja leiutas uue õli tekstiilitööstusele” ja et „Tema püssiõlid on võitnud poolehoidu terves maailmas”.

Ivo Lillioja oli 1925. aastal kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu II malevkonna üks asutajaid, ta oli selle III (Piirsalu-Risti) kompanii organiseerija ja esimene pealik. 1932–1935 ja aastast 1939 kuni kaitseliidu laialisaatmiseni oli Ivo Lillioja Risti malevkonna pealik.

Anna Lillioja oli aga naiskodukaitse Risti jaoskonna esimene esinaine. 14. juunil 1941 küüditati Ristilt ka Lilliojade pere.

Mälestustahvli avamisele kogunes ligi 50 inimest. Rongkäigus kõnniti Risti malevkonna staabi juurest apteegimajani. Maavanem Neeme Suur ja Risti malevkonna pealik Aksel Heidemann rääkisid Lilliojade elust ja saatusest. Tänati Ats Kasemaad, kes mälestustahvli valmistas, ning apteegimaja omanikke Liily ja Karl Lõhmust.

Kati Ojaver