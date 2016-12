Lääne Malevlane. Ratastoolis noormehed panid end välilaagris proovile

Kaire Reiljan



Ratastoolis. Foto: Evely Kaibald

8.-10. juulil peeti Piirsalu baasis militaarlaagrit, osavõtjaiks 13 liikumispuudega noormeest Eesti eri paigust.

Tavapärastest militaarlaagrist erinev oli see, et osa noormehi oli ratastoolis või liikus toe najal. Kõik muu oli nagu ikka: telgid, relvad, välimeditsiin, luureretked.

Laager sai teoks Lääne maleva ja Eesti liikumispuuetega inimeste liidu koostöös. Liidu töötaja Evely Kaibaldi sõnul oli laager noormeeste endi algatus.

Risti malevkonna pealik Aksel Heidemann tunnistas, et kuna tegemist oli esimese sellesarnase laagriga, oli teadmatust üksjagu, kuid noored panid ise telklinnaku püsti ja said ka kõige muuga hakkama. Lepiti kokku, et ükski lause ei alga sõnaga „ei”.

Kolme laagripäeva sisse mahtus relva- ja meditsiiniõpe, räägiti raadiosidest, enesekaitsest ja õpetati end maskeerima. „Poisid kuulasid huviga, sest ega nad selliseid asju kusagilt ei kuule,” ütles Kaibald. Esimesel õhtul sai läbida miinivälja ja ära proovida, kui lihtne on metsas kaitsevärvi rõivis vaenlast märgata.

Laagrimõtte eestvedaja Maikel Mõttus loodab, et liikumispuuetega noorte militaarlaagrid saavad traditsiooniks.