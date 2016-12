Lääne Malevlane. Läänemaa kodutütred ja noorkotkad – kui midagi teha, siis lustiga ja hästi

Kaidi Sits, Kaitseliidu Lääne maleva noorteinstruktor

Aastale tagasi vaadates võib öelda, et Lääne maleva noorteorganisatsioonidel oli teguderohke aasta. Aasta jooksul on olnud ligi 60 ettevõtmist. Noored on saavutanud nii üleriigilistel kui ka maakondlikel võistlustel tulemusi, mille üle võib uhkust tunda.

Üleriigilised võistlused

ERNAKE – 3. koht

Sakala maleva korraldatud Ernake on võistlusmatk, kus osalevad kodutütarde võistkonnad üle Eesti. Kaitseliidu igast malevast osaleb üks võistkond, kaasa teevad külalisvõistkonnad Lätist ja Leedust.

Tänavusel Ernakesel osales 17 võistkonda. Rada oli linnulennult 30 km, selle jalgsi läbimiseks oli 17 tundi. Liiguti kaardi ja kompassi abil. Teekonnal tuli lahendada ülesandeid: veetakistuste ületamine, meditsiin, loomade, lindude ja puude tundmine.

Läänemaa kodutütreid esindasid Maris Esko, Liivia Lints, Karmen Murumets, Karmel Lääts. Meie neiud läbisid kokku 38 kilomeetrit. Nad startisid 14. võistkonnana, aga saabusid finišisse viiendana ja said kokkuvõttes 3. koha.

Võidupüha teatemaraton – 2. koht

Meie noored läbisid kokku 42 195 m ajaga 3 tundi 28 minutit. Võistkonda kuulusid Jane-Riin Niit, Kristina Tšalova, Kärt Kurisman, Anett Aavik, Martin Teppan, Ainar-Sten Junker, Joosep Altmets ja Rait Kulbok.

Maratoni korraldab Pärnu Kahe Silla klubi. Jooksuga pööratakse tähelepanu Eesti iseseisvuse saavutamisse läbi aegade panuse andnud kangelastele.

ÖÖKEAT – 1. koht

Oktoobris peeti Haapsalus esimene öine ohutusteemaline võistlusmäng „Kaitse end ja aita teist” (KEAT), mille võitis kodutütarde ja noorkotkaste võistkond koosseisus Karmel Lääts, Maris Esko, Silver Loorens, Joosep Altmets, Liivia Lints ja Kaspar Hinno.

Tegelikult ootasime võitu, sest võistkonda kuulusid meie parimad! Nad on meeskonnatööd harjutanud juba aastaid nii meie oma rännakuil kui ka üleriigilistel võistlustel.

Nooremate kodutütarde matkamäng – 5. koht

Oktoobris osalesid kodutütred Sella Helts, Karoliina Bachaus, Gerli Grau ja Anu Antsi nooremate kodutütarde matkamängul Võrumaal. Võistlusele pääses võistkond, kes saavutas kodumaleva Kotkaretke rohelisel rajal esikoha.

Ent üle-eestilisel võistlusel pidi meeskonna moodustama kaks nooremat ja kaks vanemat kodutütart. Seega pääses Kotkaretke võidutiimist võistlusele ainult kaks kodutütart. Nooremad osalejad valiti oma rühmast. Ega me võistluseks eriti harjutada osanudki, kuid ometi läks hästi!

Laskevõistlus – 1. koht

Läänemaa noorkotkad saavutasid ülemaalisel laskevõistlusel esikoha. Võistkonda kuulusid Kert Õiglas, Siim Põldmaa, Märt Õiglas ja Karl Kübarsepp.

Noorte Kotkaste laskevõistlus oli novembris Kirna väljaõppekeskuses Jõgevamaal. Tegemist ei olnud mitte tavalise võistlusega, kus käib arvestus silmade peale. Noorkotkad pidid laskma vibu, sh nii „päris” kui ka kohapeal käepärastest vahenditest ise tehtud vibu. Poevibu laskmises olid noorkotkad siiski tunduvalt edukamad. Käsitseda tuli optilise ja tavalise avatud metallsihikuga õhupüsse. Võisteldi ka õhupüstolitest laskmises.

Kõige meeldejäävamaks kujunes laskmine automaadist Galil. Seda harjutust tehti päevavalgel ja pimedas, siis valgustati tiiru rakettidega.

Uued ettevõtmised

Võimlemispidu „Hingelind”

Meie noored esinesid Kalevi võimlemispeol „Hingelind”. Oleme võimlemispeol osalenud ka varem, 2006 ja 2010, kuid tänavu osalesid meie maleva noored viimast korda. Kava õpetas neile selgeks noortejuht Maire Kruus, teda abistas noortejuht Edita Luik.

Võimlemispeol osalesid Rebeka Villakov, Henrieth Kampmann, Johanna Loorens, Triin Kahn, Lisete Lääts, Karmel Lääts, Janela Palmiste, Marlene Schwindt, Katarina Sits, Merel Keldrima, Marie Keldrima, Rahel Strauss, Amy Palmits, Luise Tombak, Maritta Kurikka, Ele-Riin Niit, Mihkel Türnpu, Kevin Tiitsma, Kristjan-Sander Peterson, Kris Kaasen, Christopher Kampmann, Joosep Altmets, Kaspar Hinno, Robin Rohilaid, Roger Rohilaid ja Raian Kleemann.

Laulu- ja pillilahing

Esimest korda tegid koostööd Lääne maleva orkester, Läänemaa kodutütred ja noorkotkad. Seda ettevõtmist juhtis dirigent Mati Põdra. Aprillis loodud kodutütarde ja noorkotkaste laulukoor käis mitu korda koos ja õppis kava Mati Põdra juhendusel selgeks. Orkestri eest hoolitsesid Lääne maleva orkestri noored. Juunis käisime konkursil Pärnu-Jaagupis. Seal osales viis kollektiivi. Esikolmikusse me ei pääsenud, kuid saime diplomi.

Kooris laulsid Maritta Kurikka, Katarina Sits, Ele-Riin Niit, Ketrin Puskar, Margareth Kampmann, Hanna Sepsivart, Karl Ilona Kikas, Evelin Virge Võsu, Kai Kurisman, Kärt Kurisman, Grete Luts, Melody Villers, Robico Villers, Siret Põldäär, Kristiina Johanson, Carmenkatriine Särak ja Eric Reisel.

Orkestris mängisid Hugo Noormets, Tõnis Lepp, Erik Mikkus, Silver Nikkel, Samuel Kastepõld, Laura Lepik ja Birgit Mikkus.

Tunneme uhkust

Kodutütar Maris Esko sooritas I järgu

Maris astus kodutütreks 2008. aastal, eelkõige oma õdede eeskujul. Novembri viimasel laupäeval kaitses Maris noortejuhtide ees oma I järgu tööd. Ta korraldas juunis Lihula ja Metsküla noortele talurahva laagri. Sügis kulus töö vormistamiseks ja nüüd võime uhkusega öelda, et Maris on sooritanud esimese järgu!

Kodutütardel ja noorkotkastel on oma õppeprogramm, mille kaudu omandatakse teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. Kõige madalam on kuues, kõrgeim on esimene järk. Esimese järguni jõuavad väga vähesed noored. Maris Esko on Läänemaal teine kodutütar, kes on saanud kõrgeima järgu.

Kodutütar Liivia Lints osales kõnevõistlusel

Läänemaa ühisgümnaasiumis peeti veebruaris kõnevõistlust. Liivia Lints (pildil) pälvis kõne eest „Minu oma Eesti” esimese preemia, isamaa-armastuse preemia ja Lääne Elu eripreemia. Talle tehti ettepanek esineda 24. veebruari miitingul Haapsalus. Liivia kõne rääkis kodutütreks olemisest.

Noorkotkas Martten Tiitsma pälvis tunnustuse

Veebruaris kuulutati välja Noorte Kotkaste aasta sportlane ja tunnustati silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud noorkotkaid.

Silmapaistvate tulemuste eest laskespordis tunnustati ka Marttenit.

Kodutütar Liivia Lints ja noorkotkas Martten Tiitsma tõid võidutule Läänemaale

Liivia ja Martten on meie organisatsioonidesse kuulunud juba kaheksa aastat. Mõlemad on noored, kes tulevad alati appi, osalevad üritustel ja võistlustel, on teistele eeskujuks.

Tunneme kurbust

28. juunil hukkus merel teenistusülesandeid täites Renee Kark.

Renee oli aastaid seotud Läänemaa kodutütarde ja noorkotkastega. 2004–2011 oli ta piirivalve noorkotkaste rühmapealik. Ta on aidanud meil korraldada paljusid väljaõppeüritusi.

Tänu Reneele on meil stiililaagrid. Renee on välja mõelnud suvelaagrite stsenaariumid. Tema algatusel oli meil muinaslaager, mustlaslaager, militaarlaager, viikingite laager, talurahva laager jts. Ka tänavune suvelaager „Eesti 1949” oli Renee kirjutatud. Kahjuks ta ise laagrisse enam ei jõudnud. Kaotasime väga hea sõbra ja abilise.

