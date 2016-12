Lääne Malevlane. Kert Õiglas – ustav sõber ja hea innustaja

Lehte Ilves

Mini-Erna. Märt ja Kert Õiglas. Foto: Heli Esko

Vahel juhtub, et Malle Õiglase pere kõik kolm meest on kodust ära, täristavad kuskil püssi, on mõnes laagris või võistlusel. Pereisa Raigo Õiglas on leitnandi auastmega kaitseliitlane, noorkotkaste rühmaülem. Pojad Kert ja Märt on noorkotkad. Vahel on nende kodu päris tühi. Kui ka pereema on koos lastega mõnes laagris, aitab süüa teha ja korda pidada.

„Mis tal muud üle jääb,” nentis Kert meespere tugevale ülekaalule viidates.

Raigot, Kerti ja Märti ühendab Airsoft, mäng, milles kasutatakse päris lahingurelva moodi püsse, mis tulistavad plastkuulidega. Airsoft on peamiselt hobi, aga seda kasutatakse ka politseiüksuste ja sõjaväelaste taktikaliseks väljaõppeks.

Ühine hobi hoiab koos

Kerdi noorem vend Märt õpib linna algkooli 6. klassis, aga on juba staažikas noorkotkas, rühma Mustad Tiigrid liige. Kert liitus noorkotkastega 7. klassis. Praegu on ta Taebla gümnaasiumi 18aastane abiturient.

Mõtte teha uus noorkotkaste rühm pakkus välja isa Raigo Õiglas. Alguses oli Kert skeptiline, aga kui mõned sõbrad – Kevin, Sander, Kristjan jt – tahtsid kaasa lüüa, hakkas Estonia-nimeline rühm kuju võtma. Igal rühmal on mingi oma meelisala. Estonia rühma on algusest peale koos hoidnud Airsoft. Alast olid poisid varem kuulnud, aga tegelda polnud nad sellega saanud.

Relvad tuli ise osta. Nüüd on Kerdil juba mitu relva. Airsofti relv pole eriti vastupidav, sest plastist osad liiguvad ja kuluvad.

Kuigi Raigo Õiglas on Estonia täiskasvanust juhendaja, ei ole rühmal endal kindlat juhti. „Ühiselt otsustame,” ütles Kert. Noorteinstruktor Kaidi Sits aga teab, et kui on vaja Estonia-poisse kampa saada, tuleb kõigepealt Kert ära rääkida, sest Kert on hea innustaja.

Noorkotkaste parim laskevõistkond

Igasugu võistlusel on nad kogu aeg käinud, aga suurim võit tuli tänavu novembris Jõgevamaalt. Seal võistles iga maleva parim Noorte Kotkaste laskevõistkond. Lääne maleva võistkond koosseisus Kert Õiglas, Siim Põldmaa, Märt Õiglas ja Karl Kübarsepp saavutas esikoha. Individuaalarvestuses sai Siim Põldmaa esimese ja Kert Õiglas teise koha.

Reedest pühapäevani kestnud võistlusel tuli joosta ja füüsilisi harjutusi teha, käsitseda mitut liiki relvi: automaadid, õhkrelvad, vibud ja Airsoft-relvad. Võistlejail tuli ise kohapeal vibu valmis teha. Korraldajad andsid nööri, muu materjal tuli endal metsast korjata. Tuli täita lahinguülesandeid, lasta tiirus, oli ka öölaskmine.

Kerdi sõnul on vibu peaaegu iga laskevõistluse osa.

„See käib kultuuri ja metsaelu juurde, annab võimaluse panna inimesi proovile,” ütles Kert. „Mulle meeldib vibulaskmine.”

Kaidi Sitsi hinnangul oli poiste edu taga tegelemine Airsoftiga. Nad on osalenud õppepäevadel, kus nad on harjutanud linnalahinguid ja situatsioonmänge. Võistkonna valmistas võistluseks ette rühmapealik Raigo Õiglas.

„Tegime nii hästi, kui oskasime,” ütles Kert kindla võidu kohta.

Kerdi sõnul proovivad nad korra nädalas Airsofti mängida, aga tavaliselt see ei õnnestu. Pigem saadakse kokku korra või kaks kuus. Mänguaeg ja -koht antakse Facebooki kaudu teada. Kohapeal otsustatakse, mis mängu mängitakse. Kas igaüks võitleb iseenda eest või mängib tiim tiimi vastu või mitu tiimi ühe vastu jne. Ühed ründavad, teised varitsevad.

„Peaasi, et lõbus oleks,” ütles Kert. Mõni mäng saab kümne minutiga läbi, mõni kestab kauem. Üle riigi peetavail suurtel mängudel võetakse aluseks mingi ajalooline sündmus ja siis võib mäng kesta mitu päeva.

Kui palju on Läänemaal Airsofti mängijaid, Kert ei tea. Nende Facebooki lehel on 106 jälgijat, aga aktiivselt mängib 10–15 inimest. Paljudel on oma punt, mängitakse omavahel.

Tavaliselt mängivad noorkotkad kas metsas või mõnes mahajäetud hoones. Üks hea koht on Hako kalatehasest maha jäänud Krimmi holm. Sealt tegid poisid mullu koolitöö tarvis ka video. Poisid pidasid maha kaks lahingut, mille võtsid üles kahe seiklus- ja ühe peegelkaamera ning drooniga. Video autorid on Siim Põldmaa, Kert Õiglas ja Sander Jõkk.

Mitte ainult Airsoft

Estonia rühma poisid on kolm korda käinud üleriigilisel Mini-Ernal, kuid seal on neil Kerdi sõnul kesiselt läinud. Korra on nad kaheksandaks tulnud, kaks korda on nad alla vandunud ja võistluse katkestanud. Ühel korral olid kõigil jalad rakkus ja teisel korral hakkas ühel võistlejal väga halb.

Võistlus on ränk: 35 tundi metsas, vahepeal tukkuda püüdes. Kert tunnistas, et niisugustes oludes lähevad suhted vahel teravaks, aga siis tuleb asi kähku lahendada.

Kaidi Sitsi sõnul on terve Estonia rühm tugev orienteerumises. Poisid on võitnud kõik Läänemaal orienteerumist nõudvad võistlused, ka Valgel Laeval olid nad üldarvestuses esimesed.

„Orienteerumisoskuseta ei saa Mini-Ernale,” ütles Kert ja lisas, et oskused on tulnud praktiseerides, st metsas läbi vigade ja pisarate õppides.

„Oskus meeskonnatööd teha on neid sihile viinud,” nentis Kaidi Sits.

Sõprus ühendab

Mini-Erna tähendab 60–80 km pikkust rännakut. Noored peavad metsas igasuguse ilma ja oludega hakkama saama. Pole siis ime, et riidu minnakse.

„Aga ei ole nii, et sõprus on läbi,” sõnas Sits. „Tullakse metsast välja ja ollakse sõbrad edasi.” Estonia rühma moodustabki sõpruskond, mitmed on käinud algkoolist saadik ühes koolis. Pärast põhikooli on osa poisse mujale kooli või elama läinud, aga side pole katkenud.

Kaidi Sitsi sõnul kipub nii olema, et kui noored lõpetavad põhikooli, kaovad nad ära. Neid pole kuigi palju, kes on 18aastaselt veel noorteorganisatsiooni aktiivne liige.

Nüüd, mil poisid on 18, kavatsevad nad kaitseliitu astuda.

„Ei pea, aga see tundub loomulik samm,” ütleb Kert enda kohta.

Kert on juba teinud avalduse, et tahab minna pärast gümnaasiumi lõpetamist Kalevi pataljoni aega teenima. Samasugune plaan on ka Siim Põldmaal ja veel mõnel nende klassi poisil.

Elukutsevaliku kohta ütles Kert, et sellega on veel aega, aga sõjaväega võiks see kuidagi seotud olla küll.

Noorkotka ajale tagasi mõeldes sõnas Kert, et uusi sõpru pole ta kuigi palju juurde saanud, küll aga on vanad sõprussidemed tugevamaks muutunud. Peale selle oskused, kuidas metsas ellu jääda. „Kõigest olen õppust võtnud,” nentis Kert.

Üks kõigi, kõik ühe eest

Siim Põldmaa sõnul ühendavad estoonlasi militaaria, sõbrad ja koolivennad.

„Muhe sell, lahke, sõbralik, humoorikas, suhtlemisaldis,” kirjeldas Siim Põldmaa Kert Õiglast. „Kui võistlustel käime, leiab Kert võõrastega kergesti klapi.” Nad on Kerdiga tuttavad juba algkooliajast Uuemõisas, aga tihedam läbikäimine tuli noorkotkaste kaudu.

„Otsustusvõime on tugev. Ei satu otsustaval hetkel paanikasse. Kui kellelgi on abi vaja, ei kaota ta pead. Meditsiinis tugev. Talle jäävad kergesti külge sõlmed jm käsitööasjad. Elulise küljega inimene,” loetles Siim veel Kerdi omadusi.

Juhti Estonia rühmal ei ole. Toimib musketäride põhimõte „Üks kõigi ja kõik ühe eest”.