Lääne Malevlane. Hiiumaa noorte aastaringi mahtus kirju rodu laagreid, õppusi ja lõbu

Jana Kase, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste noorteinstruktor Hiiumaal

Hiiumaa kodutütarde ja noorkotkaste aastaringi mahtus kirju rodu väljaõpet, treeninguid, võistlusi, laagreid, matku kodumail, kaugemal ja välismaalgi. Ei unustata ajaloolisi tähtpäevi ega meie riigi vabaduse eest langenuid.

Jaanuaris tähistasid rühmad kodutütarde organisatsiooni aastapäeva. Talve südames, küünlakuul asetati Tartu rahu ja Eesti Vabariigi aastapäeval Kärdlas pärjad Teises maailmasõjas langenute mälestusmärgi jalamile. Veebruari keskel sai Käinas teoks maakondlik talvelaager, kus jagus aega ujumiseks, ronimisseinal turnimiseks, õhupüssist laskmiseks, enesekaitsega tutvumiseks. Kahe päeva jooksul võis veel ehitada raketti, mängida sportmänge ja seigelda öisel matkamängul, meisterdada. Põneva laagri lõpetuseks sai Padarimäel liugu lasta ja koos perega hernesuppi süüa.

Üks meeldejäävamaid ja tähtsamaid sündmusi oli 27. veebruaril, mil EELK piiskop Joel Luhamets õnnistas Reigi kirikus Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkonnale annetatud lipu. Sel sündmusel viibisid omavalitsusjuhid, kaitseliidu liikmed, Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm ja külalised. Sellega tähistati ka 20 aasta möödumist esimeste noorkotkaste ja kodutütarde vastuvõtmisest Hiiumaal Lauka koolis.

Esmaabi ja ohutuse laagreid peetakse aastas mitu, et kõik hästi selgeks saaks. Märtsi alguses juhtis parameedik Küllike Tammeveski ohutuslaagri tegevust Paladel ja Kärdlas. Läbi mängiti esmaabi andmine, raadiojaama abil tugiüksusega side loomine, varustuse pakkimine ja tulekustutusvahendite kasutamine. Õpiti tegema käepärastest vahenditest kanderaami ja saadi aimu laagrielust telgis, kus on tarvis ahju valvata.

Märtsis tutvustasid Kärdlas peetud infomessil noortekogu Hiiumaa Ankur ja ühtlasi meie tublid liikmed Merit, Jako ja Mark koos juhtide Ulvi, Julia ja Kristoga meie organisatsioone, ettevõtmisi, tavasid ja põhimõtteid. Aprillis osalesid noored Käina noortejuhtide Sirle Ulla ja Ly Klee juhendusel esmaabi ja ohutuse õppeteemalisel kompleksvõistlusel. Kärdla rühmavanema ja treeneri Anu Saue juhendusel käisid viis kodutütart ja üks noorkotkas patrullvõistlusel Viru Tarvas Lääne-Virumaal. Kuigi üks liige oli alles 11aastane, said hiidlased väga tubli tulemuse.

Jüripäeva tähistati Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkonna malevapealiku Hergo Tasuja juhtimisel koos teistega Emmaste militaarmälestisi korrastades ja õppepäevaga Soeras.

Lehekuul võistlesid Anu Saue orienteerujad patrullvõistlusel Tihu Kevad koos täiskasvanud kaitseliitlastega, samuti olid noored abiks kontrollpunktides. Mais tähistati Noorte Kotkaste aastapäeva ja loodi Noorte Kotkaste mererühm, mille liikmed olid kolm õppepäeva purjelaeval Lisette. Õppused käisid koostöös vabatahtliku merepääste seltsi liikmetega.

Juuni alguses oli Kassaris nooremate laste laager, kus said paljud lapsed esimese telgis ööbimise kogemuse. Õpiti liiklusohutust ja skauditarkusi, nagu näiteks, milline taim süüa sünnib ja mis on suisa mürgine. Kaks päeva möödusid mängides, ratsutades, matkates. Külastasime SA Hiiumaa Muuseumide Kassari ekspositsioonimaja, lapsed said ise lõkkel tokisaia küpsetada ja telgis magada.

Tänavuse võidutule tõid Hiiumaale kodutütar Merje Reismaa ja noorkotkas Mart Pärtel.

Suvel viis Anu Saue suuremad noored vabariiklikku suurlaagrisse Raplamaal. Koos Julia Gurjevaga käis meie esindus koos Tallinna ja Valgamaa noortega Leedus Baltimaade noorte sõjalis-sportlikus laagris Baltic Guard 2016. Seal tuli suhelda ka inglise keeles ja läbi teha tõeliselt raske ellujäämisõppus.

Julia Gurjeva ja Ilmi Kotkas aitasid noortel valmistuda ja viisid nad esinema aasta ühele suursündmusele, Kalevi võimlemispeole „Hingelind” Tallinnas.

Augustis oli kaks lastele ja juhendajaile väga meeldinud üritust. Üks neist oli „Meri ja päike”, teine Tallinna malevaga koos ette võetud ühislaager Emmastes.

Septembris osalesid meie kodutütred Julia Gurjeva juhendusel kodutütarde olümpiamängudel Põlvamaal. Anu Saue viis septembri lõpul meie võistkonna Kotkaretkele. See võistlus pani kõigi võimed proovile, aga oli ülipõnev ja rikastav.

Oktoobris said parimad noored kiituse ja tunnustuse märgiks preemiareisi Tartumaale. Külastati jääaja keskust ja äsja avatud Eesti rahva muuseumi. Detsembris pidasime nooremate liikmetega Emmaste põhikoolis laagri, kus õpetati salakirja, sõlmede tegemise kunsti, Eesti riigi, lipu ja tähtpäevade teadmisi, meie taimi-loomi-linde, topograafiat ja orienteerumist ning lavastasime katkendeid rahvuseepost Kalevipoeg. Samuti õpiti matkavarustuse pakkimist ja – mis kõige põnevam – saime kaasa teha paljudele täiskasvanutelegi elu esimese öise matkamängu.

Detsembris on tavaks Tohvri hooldekodu eakate hoolealuste meelespidamine. Küpsetatakse piparkooke ja noorkotkad ning kodutütred annavad omavalmistatud kingitused ka ise üle.

Hiiumaa noorkotkad ja kodutütred

Noorte Kotkaste Hiiumaa malevkonnas oli 2016. aastal 100 noormeest ja Kodutütarde Hiiumaa jaoskonnas 105 neidu.

Kodutütred ja noorkotkad tegutsevad saare viies paigas: Kärdlas, Laukal, Pühalepas, Käinas ja Emmastes.

Neid juhendavad 21 vabatahtlikku noortejuhti. Laagreid ja õppepäevi aitavad ellu viia ka kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, politseinikud, päästjad jt.

Kõige aktiivsemad tänavu esimesel poolaastal olid noortejuhid Julia Gurjeva ja Larissa Babõnina, kodutütardest Hiiumaa gümnaasiumi õpilane Triin Helimets, noorkotkastest Lauka kooli õpilane Villem Proos.

