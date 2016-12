Lääne Malevlane. Haapsalu malevkond on jõudsalt kasvanud

Sulev Luiga, Haapsalu malevkonna vabatahtlik pealik

Õppusel Orkaan. Foto: Urmas Lauri

Haapsalu malevkond on liikmete poolest arvukaim Lääne malevas, mistõttu on päris keeruline teha lühikokkuvõtet tänavu toimunust. Laiemalt võttes oleme vahelduva eduga järginud oma tegevustes kaht põhilist suunda: liikmete (sõjaline) väljaõpe ja valmisolek ning teiseks kaitseliidu populariseerimine nii liikmete kui ka laiema üldsuse hulgas.

Positiivsena jääb sellest aastast meie kontole rekordarv üritusi. Haapsalu malevkonna liikmed moodustasid väärika osa Lääne maleva väljaõppe- ja promoürituste tuumikust. Tänan siinkohal veel kord kõiki, kes panustasid nii korraldajate kui ka osavõtjatena!

Uute liikmete värbamisel ei ole meie olud küll võrreldavad Tallinna ja selle lähiümbrusega, kuid ürituste senisest mahukam korraldamine ja suurem osavõtt on toonud malevkonda märkimisväärsel hulgal uusi liikmeid. Sedakaudu on paranenud ka baasväljaõppe vajadus.

Et tugevdada sidet malevkonna liikmete vahel ja ka Lääne malevaga, pidasime malevkonna avatud laskevõistlused. Sellised üritused toovad kokku ja panevad suhtlema ka need kaitseliitlased, kelle ülesannete spetsiifika on teistsugune.

2016. aastal kinnitati Haapsalu malevkonna käiseembleemi ja teenetemärgi statuut, lõpusirgel on malevkonna ajaloolise lipu taastamine.

Püstitatud eesmärkide tõhusamaks saavutamiseks tegelesime jõudsasti ka juhtimis- ja organisatsioonistruktuuride ajakohastamisega. Tulevikus peab sellest kujunema organisatsioonikultuuri lahutamatu osa.

Tänan Haapsalu malevkonna juhatuse poolt kõiki tegusaid ja abivalmis inimesi ning soovin rahulikke jõule ja meeldivat aastavahetust!