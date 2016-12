Lääne Malevlane. Jüri Bachman naasis Lääne maleva staabiülema kohale

Lehte Ilves

Major Jüri Bachman. Foto: Urmas Lauri

Pärast viit aastat eemalolekut on major Jüri Bachman (45) taas Lääne maleva staabiülem. Staabiülem on Bachman 1. augustist, enne seda oli ta Mehis Borni asemel poolteist kuud malevapealiku kohustes.

Bachman oli Lääne malevast eemal viis aastat. Ta oli Lääne maleva staabiülem aastail 2008–2011. Seejärel suundus ta end erialal kaheks aastaks Saksamaale täiendama. Kolm järgmist aastat töötas Bachman kaitseliidu peastaabis, neist kaks aastat tagalakeskuse ülemana.

„Siis tuli ettepanek minna teenima Lääne malevasse ja otsustasin, et tulen koju tagasi,” ütles Bachman. Ta on oma sõjaväelise hariduse saanud peaasjalikult Saksamaal. 1997–1999 sai Bachman ohvitseri väljaõppe, on seal käinud mitmel täiendkoolitusel. 2011–2013 õppis Hamburgis Bundeswehri kõrgemas õppeasutuses, Führungsakademie der Bundeswehris vanem- ja ühendstaabiohvitseride kursustel.

Ta on teeninud kaks aastat (2006–2008) ka Eesti kaitseväe kontaktohvitserina Bundeswehri logistikakeskuses, kus muu hulgas tuli tegelda Saksamaalt soetatavate rivisõidukite vastuvõtu, nende remondi ja hoolduse korraldamisega Saksamaa ettevõtetes.

Lääne malevas on major Bachmani ülesanne staabitöö korraldamine. Tema töö peamised alusdokumendid on kaitseliidu ülema ja Lääne maleva pealiku aastakäsud. Need määravad ära maleva aasta tegemised ja arengusuunad.

Kui kauaks Bachman staabiülemaks jääb, oleneb eelkõige kaitseväe ja kaitseliidu juhtkonna otsustest. „Ühel ametikohal 3–5 aastat järjest teenida on optimaalne, muidu tekib stagnatsioon,” arvas ta teenistuse kohta Läänemaal.

„See on ohvitseri saatus,” sõnas Bachman. „Ohvitser peab roteerumisega arvestama ja alati ei saa pere kaasa tulla. Viimane kord Saksamaal koolis olles sain koos perega Hamburgis elada. See-eest Tallinnas peastaabis töötades olin kolm aastat „nädalavahetuse isa”.”

Major Bachman on Järvamaalt pärit, kuid kümme aastat on ta elanud perega Läänemaal Turvalepa külas. Koos abikaasa Avega on neil kahe peale kokku viis last ja üks lapselaps. Kolm vanemat poissi on juba täiskasvanud, kodus kasvavad 9aastane tütar ja 7aastane poeg.