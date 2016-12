Juhtkiri: pettumuste ja ebakindluse aasta

Lääne Elu

Esimene mõte lõppevat aastat meenutades on, et imelik aasta oli. Esimese hooga tundub, et aastat iseloomustavad segadus, solvumised, lahkumised ja ootamatused kogu maailmas, sh Eestis, ka siinsamas Läänemaal.

Nii nagu ei uskunud suur osa inimesi Trumpi võitu USA presidendivalimistel või Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust, ei osanud enamik inimesi oodata või uskuda, et Eesti president võib valimiskogus valimata jääda ja sellele ametipostile tõuseb lõpuks Kersti Kaljulaid, kelle nimegi paljud eestimaalased ei teadnud.

Ega Läänemaagi muust maailmast erine. Kui palju oli neid, kes tõepoolest uskusid, et Lihula ja Hanila lähevadki Läänemaalt minema? See tundus kujuteldamatu. Pigem ütleks loogika, et kunagised Läänemaa alad Varbla ja Koonga tulevad koju tagasi. Või kes suutis uskuda, et Ridalast ja Haapsalust sündiva uue omavalitsuse nimeks saab Haapsalu linn, kui terve mõistus ütleks, et see võiks olla Ridala vald, kus asub Haapsalu linn.

Kõik need muudatused on tekitanud inimestes ebakindlust: tundub, et miski, mis on ammu tuttav ja kindel, ei kehti enam. Sisemist kindlustunnet ei süvenda ka presidendi ja kiriku vastuolu, ka seda võib tõlgendada kui astumist traditsioonide vastu. Muidugi võib ärbelda, milleks meile mingid iganenud traditsioonid ja ajaga tuleb kaasas käia, aga väga raske on ajaga kaasas käia, kui pole kindlat pinda, millele toetuda.

Homme võtame seinalt kalendri aastanumbriga 2016 ja paneme selle asemele kalendri aastanumbriga 2017. Iseenesest ei muutugi muud kui pelgalt aasta: 1. jaanuaril tõuseb ikka päike, isegi kui teda pilvede vahelt näha pole, ja loojub õhtul. Nii ka 2. jaanuaril, 31. mail või 7. septembril. Võib ju küsida, milleks kõik need aastakokkuvõtted, kui elu läheb sama rada pidi edasi.

Eks aastavahetus olegi üks kokkuleppeline hetk korraks tagasi vaadata. Vahel on aga vaja tagasi vaadata, sest muidu ei tea, kuidas pettumuste ja ebakindluse kiuste edasi minna.