Aastavahetuse pidu Haapsalus: gruuvides uude aastasse

Lemmi Kann

Teele Viira. Foto: Facebook

Aastavahetuse ööl avab taas oma uksed Haapsalu kultuurimaja, et koos Teele Viira ja Raivo Tafenau Disco Groove Bandi ning PopUp Muzikuga 70.–80. aastate tantsuhittide saatel üks korralik ja aus vanakooli tantsupidu maha pidada.

„Meie olemegi teie jõuluime ja aastavahetuse parim pidu! Segame koos Haapsalu kultuurikeskusega kokku gruuvima muusika- ja kokteilimenüü!“ teatab PopUp Muziku nimeline kooslus, mis on alates selle aasta suvest rahvast rõõmustanud pea kõikidel Haapsalu suurüritustel.

Kõige gruuvima muusika elava esituse tähed on sel õhtul alati särav ja Teele Viira ja Disco Groove Band. Seekord on Teele sebinud endaga koos lavale aukartustäratava muusikute seltskonna: legendaarne saksofonist Raivo Tafenau, Joel ja Heikko Remmel, kelleta kaasaegne Eesti pop ja jazz muusika oleks kindlasti tunduvalt kahvatum, Paul Daniel, kelle kitarrimängust tormab saali just neid kõige õigemaid kitarrisoolosid ja end Eesti trummarite kõrgliigasse müdistanud Reigo Ahven.

Ühesõnaga seltskond, kes teab kõike sellest, kuidas rahvas tantsupõrandale saada ja seal ka hoida.

Kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi rääkis, et seekordsel uueaastapeol oli sooviks jätkata mõned aastad tagasi sündinud retropidude traditsiooni. Kindlasti on lugejate seas neid, kes mäletavad suurejoonelist nostalgilist videodiskot, kui majatäis rahvast Haapsalu legendaarsete diskorite Tiit Maiveli ja Felixi valitud peamiselt 80ndatest pärit hittide saatel ennastunustavalt kuni varase hommikuni pidutsesid.

„Meil on Raivo Tafenau erinevate koosseisudega olnud mitu aastat järjest väga hea koostöö ja on olnud palju toredaid pidusid,“ seletas Murumägi, mis peo peaesinejate valikul määravaks sai.

„Lõbusamaid muusikuid ei ole võimalik Eestis leida! Need tüübid lihtsalt ei ole võimelised kurba pidu tegema,“ naerab Raivo Tafenau ja lubab korralikku tantsurepertuaari „nii nagu peab“. „See, mida me teame, tõmbab meid endid energeetiliselt kõrgele orbiidile ja publiku võtame sellele lennule kaasa.“

Bändi rõõmsa tuju mootoriks nimetab Tafenau Reigo Ahvenat, kes kütab laval olles alati üles nii esinejad kui ka kogu publiku. „Kes veel pole seda tunda ja teada saanud, kuidas rõõmuga muusikat tehakse, siis nüüd saavad!“

Tafenau lisas, et nende dzässimeeste imidžit pole vaja peljata. „Lööme selle imidži lõhki ja näitame oma teist poolt,“ lubas ta.

Niisiis – kui ilutulestik ära vaadatud, on põhjust sammud kohe kultuurikeskuse poole seada. Uksed on lahti alates keskööst ja pool tundi pärast seda hakkab pidu pihta. Kella neljani varahommikul tantsitavad rahvast kordamööda Teele Viira ja Raivo Tafenau Disco Groove Band, ja kuniks pillid puhkavad, tõmbab tuurid üles PopUp Muziku külalisdiskor Dr. Drive.

„PopUp Muzik on kooslus heast muusikast ja mõnusast puhvetist, selline rõõmus superkokteil,“ seletab Kai Tarmula, kellele kuulub PopUpi idee autorlus. Ta rõhutab aga samas, et on täpselt samasugune tiimiliige, nagu kõik teisedki, kes selles ettevõtmises kaasa löövad.

Dr. Drive, kes sel õhtul PopUp Muziku ridades üles astub, haarab Teele Viira ja bändi maha poetatud palli üles ja jätkab samadel muusikalistel radadel. „Mingit tuima tümmi ja 90ndate kolemuusikat ei tule!“ naerab Tarmula.

Dr. Drive laseb kuulda samade aastakümnete – 1970–1980 popmuusika paremikku ja ei takerdu kindlasti tolle aja peavoolu, vaid rahuldab ka kõige nõudlikuma melomaani maitset.

„Neile, kes tolle aja muusikaga koos üles kasvanud, tuleb kindlasti palju ägedaid äratundmishetki ja noorematele on see kindlasti väga huvitav ekskursioon lähiajaloo disko- ja rokiklassika maastikule, nii Eesti- kui ka välismaalt, parimas kvaliteedis,“ räägib Tarmula.

„Tulge ja tantsige, kui kartulisalat on valge linaga laua taga ära söödud! Tuleb üks korralik vanakooli tantsupidu. Kohtume hõbedase diskokera all!“

VÄRVIKAS AASTAVAHETUSE TANTSUÕHTU Haapsalu kultuurikeskuses

LAVAL TEELE VIIRA JA DISCO GROOVE BAND

Hitid aastatest 1970 ja 80!

RAIVO TAFENAU saksofonid

REIGO AHVEN trummid

JOEL REMMEL klahvpillid

HEIKKO REMMEL bass

PAUL DANIEL kitarr

Algus kell 00.00

Pilet 10.-

Meeletused loob Popup Muzik.

Korraldab Haapsalu kultuurikeskus.