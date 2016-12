Galerii: Lääne Elu 13 pildilist hetke

Urmas Lauri

Lääne Elu eelmise aasta paremad fotod, mis osalevad ka Eesti ajalehtede liidu korraldatud pressifotode konkursil.



22. oktoober. Meri oli nii madal, et kuursaali taga sai merepõhjas jalutada. jalutada. Tagalahte ehtiva Jääkaru juurde kuiva jalaga siiski veel ei pääsenud. ARVO TARMULA



24. märts. Viive Ernesaksal on koer Gustav. Aga seda, et Gustav nimeks, ei tohi ütelda. URMAS LAURI



1. oktoober. Eesti loodusfilmi isa Rein Maran sai septembris 85aastaseks. URMAS LAURI



16. aprill. Rootsist pärit Cim Aaje toimetab nüüd Vilklas asuvas Läänemaa kodutute loomade varjupaigas. EDUARD LAUR



1. oktoober. Jalukse poepidaja Astrid Rääli müüb Vladimirile jupi vorsti. 1.90 eest nagu alati. Edaspidi tuleb Vladimiril vorsti osta Linnamäe poest. Või kust iganes. URMAS LAURI



4. juuni. „Kirju kari, ilus vaadata,” ütles Dirgis Jõemaa Jüri talu üle sajapealise karja kohta. ARVO TARMULA



28. mai. Rehemäe küla Miku talu perenaine Ragne Onemar on täiesti kindel, et Rehemäest peab saama Läänemaa, mitte Harjumaa küla. Saigi. ARVO TARMULA



13. september. Kirblas läks ümber piimaauto. URMAS LAURI



24. september. Matsalu loodusfilmide festivali algusest peale selle korraldamise juures olnud Ago Ruus pakatas külalisi vastu võttes energiast. ARVO TARMULA



21. mai. Olev Remsut näeb Haapsalus jalgrattaga tihti. Pole ka ime, kirjanikuhärra on kuuendat aastat haapsallane. ARVO TARMULA



24. märts. Aita Mölder andis Helju Zaurami sünnipäeval kunstnikule allkirjastada paberi, mille järgi annetab kunstnik oma tööd MTÜle Kunstivara. ARVO TARMULA



12. aprill. Ühisgümnaasiumi trupile tuli laureaadi tiitel täieliku üllatusena. ARVO TARMULA



24. märts. Varbla kõnekoosolek on lõppenud, rahvas kiirustab koju või tööle. Riigikogu liikmed Martin Helme (vasakult kolmas) ja Jaak Madison (vasakult neljas) said oma asja aetud. ANDRUS KARNAU