Päästeamet paneb südamele: rakette lastes ärge unustage ohutust

Toimetanud Kaire Reiljan

Kahjuks ei möödu ühtegi aastavahetust, mil päästjad pole pidanud kustutama ettevaatamatult kasutatud ilutulestikust alguse saanud tulekahju.

Õue ilutulestikku laskma minnes tuleb jälgida kõiki ilutulestiku kasutusjuhendis välja toodud ohutusnõudeid: toote toestamine, ohutu kaugus ja süütamisviis. Kindlasti ei tohiks läheduses olla inimesi või lemmikloomi, autosid ja hooneid.

Rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest. Jälgida tuleb ka kuhu rakett on suunatud, et see ei lendaks inimeste poole, katusele või aknasse.

Päästeamet toonitab, et välise vigastusega või kasutusjuhendita pürotehnikat osta ei tohi. Samuti tuleb pürotehnikat hoida kuivas kohas.

Ilutulestiku süütaja peab pärast süütamist võimalikult kiiresti eemalduma, süütamisel ei tohi kummarduda ilutulestiku kohale. Kui pürotehnika peale süütamist ei toimi, ei tohi sellele kohe läheneda, vaid ohutum on kümnekond minutit oodata.

Mitte mingil juhul ei tohi proovida pürotehnikat ümber ehitada, selle käigus on oht saada tõsine nägemis- või kuulmiskahjustus või näiteks ilma jääda sõrmedest.

Õue rakette laskma minnes varuge enne toast väljumist piisavalt aega, et kiirustades ei jääks ükski põlev küünal kustutamata või peotoit pliidile kõrbema.

Lääne päästekeskus soovib kõigile meeleolukat, aga samas turvalist aastavahetust!