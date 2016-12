LOETUIMAD LOOD 2016. Kaheksakuune imik sai Rannarootsi keskuses koljutrauma

Kaire Reiljan

Avaldame 2016. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

17. jaanuar 2016

Haapsalu kiirabi. Foto: Arvo Tarmula

Ema süles olnud kaheksakuune laps sai koljutrauma, kui ta ema Rannarootsi keskuse libedal põrandal libastus.

Neljapäeval kella 15.30 paiku läks perekond, laps ema süles, Haapsalu lähedal Uuemõisas Rannarootsi keskusesse, kuid keskuse välisuksest sisenedes libastus ema libedal põrandal ja kukkus. „Nii kui vaiba pealt maha astus, kohe libastus,” kirjeldas juhtunut pereisa Egert Eenpere.

Kõige rohkem sai kannatada ema süles olnud kaheksakuune laps, kellega vanemad sõitsid Haapsalu haiglasse, kust imik kohe Tallinna lastehaiglasse saadeti. Seal diagnoositi lapsel koljuluumurd. Isa sõnul andsid arstid lootust reedel juba kodusele ravile pääseda, kuid laps peab neli nädalat rahulikult olema.

„Ma ei taha mõelda, mis siis oleks saanud, kui lapsel poleks mütsi ja kapuutsi peas olnud,” ütles isa.

Eenpere helistas ja rääkis juhtunust Rannarootsi keskuse juhtajale Kätlin Sassele. „Sain vastuseks, et hoiatavad sildid on üleval,” rääkis ta.

Nii Rannarootsi keskuse välis- kui ka siseuksel on talve algusest alates libeduse eest hoiatavad sildid. Sasse ütles Lääne Elule, et neile lisaks paigaldatakse ka ohule viitavad kolmnurgad ja pikem vaip. „Siis jõuavad inimeste jalanõud enne puhtaks saada, kui nad põrandale astuvad,” ütles Sasse.

Eenpere hinnangul pelgalt siltidest ei piisa, seda enam, et Rannarootsi keskuse libedal põrandal on ka varem libastumisi ja kukkumisi olnud. Ta lisas, et neljapäeval peale õnnetust tuli nende juurde ka keskuse turvamees, kes sama kinnitas. Ka Sasse sõnul on libastumisi olnud, kuid nii raskeid õnnetusi varem juhtunud pole.

„Mind hämmastab suhtumine – keskus on avatud 2010. aastast ja probleem on ammu teada, aga midagi ette ei võeta. Kas keegi peab seal surma saama, enne kui midagi ette võetakse?” oli Eenpere pahane.

Sasse ütles, et nad on uurinud, kas leidub vahendeid, mis põranda libedust vähendaks. „On olemas selliseid vahasid, kuid see on mõeldud kontoritingimustes kasutamiseks ega talu sellist koormust, nagu on kaubanduskeskusel,” selgitas ta. Põranda väljavahetamine oleks Sasse sõnul väga suur ettevõtmine ja seda pole kaalutud.

Sasse lisas, et üle vaadatakse ka turvakaamera lindistused, et oleks selge, kuidas täpselt õnnetus juhtus.