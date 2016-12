Linnamäe saab kuni 260 istekohaga kultuurisaali

Kristjan Kosk

Linnamäe multifunktsionaalsest keskusest saab Oru kooli üks osa. Foto: Arvo Tarmula

Lääne-Nigula vallavolikogu andis nõusoleku alustada Linnamäele multifunktsionaalse keskuse ehituseks projekteerimishanke ettevalmistamist.

Lääne-Nigula vallavolikogu esimees ja Oru kooli direktor Andres Kampmann rääkis, et multifunktsionaalsesse keskusesse tuleb kogu Linnamäe piirkonna kultuurisaal. Ühtlasi saab multifunktsionaalsest keskusest Oru kooli aula. „Praegu Oru koolil aulat pole,” nentis Kampmann.

Kampmann jätkas, et keskusesse tuleb 230–260 istekohta ja suur lava. „See katab Oru kooli vajaduse,” ütles ta.

Kampmann loodab, et kopp lüüakse maasse tuleval aastal. „Praegu valmistame ette projekteerimishanget. Kui projekteerimisega ühele poole saame, tuleb teha ehitushange. See kõik võtab aega,” ütles Kampmann.

Multifunktsionaalse keskuse maksumuseks on vald arvestanud 800 000 eurot, millest 90 000 eurot tuleb ühinemistoetusest. Kampmann selgitas, et see on raha, mille on vallavalitsus võimeline järgmisel aastal Linnamäe piirkonda investeerima. „Loomulikult võib hind projekeerimisel muutuda, kuid praegu arvestame sellega,” ütles Kampmann.

Uus kultuurisaal tuleb Oru kooli spordisaali ja endise Oru vallamaja vahelisele alale. Praegu kasutatakse seda ala parklana.

Linnamäele multifunktsionaalse keskuse rajamine on Lääne-Nigula valla arengukava 2014–2022 üks eesmärke.