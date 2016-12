Ilmateenistus: uus nädal toob senisest märksa jahedama ilma (2)

Toimetanud Urmas Lauri

Kaart: Riigi Ilmateenistus

Uus nädal toob senisest märksa jahedama ilma ning õhutemperatuur võib langeda 15 miinuskraadini, prognoosib ilmateenistus.

Reedel (30. detsembril) laiub mitmeosaline ja võimas madalrõhuala Gröönimaa rannikult üle kogu Põhja-Euroopa ning selle tuuline ja soe lõunaserv katab Läänemere ümbrust. Vahete-vahel sajab nõrka vihma, öösel tuleb Ida-Eestis sekka ka lörtsi. Edela- ja läänetuule puhanguid on 15 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul +1..+6, üksnes Kagu-Eestis võib öö hakul veel 0°C lähedal olla.

Laupäeval (31. detsembril) liigub Skandinaavia põhjatippu uus madalrõhkkond, surve Läänemere ümbrusele on ikka suur ning edela- ja läänetuul on jätkuvalt tugev. Mõnes kohas sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +3..+7°C.

Pühapäeval (1. jaanuaril) liigub aktiivne madalrõhkkond edasi üle Botnia põhjatipu Venemaale ja selle serva mööda lisandub niiskust. Uusaasta ööl on Eesti kohal soe õhumass ja siin-seal sajab vihma. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Päeval algab aeglane jahedama õhu sissetung ning pärastlõunal tulevad sajud sisemaal juba lörtsina, saartel ja rannikul ning ka Eesti lõunaosas veel vihmana. Tuul nõrgeneb ja puhub valdavalt läänekaarest. Õhutemperatuur on 0..+5°C, pärastlõunal langeb.

Esmaspäeval (2. jaanuaril) koondub madalrõhkkond Venemaale ja selle lääneserva mööda tungib Eestisse külm õhumass. Öösel sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma, päeval muutub sadu lumiseks. Tuul pöördub põhjakaarde ja päeval tugevneb. Õhutemperatuur on -2..+2°C, pärastlõunal langeb.

Teisipäeval (3. jaanuaril) eemaldub madalrõhkkond kaugemale Kesk-Venemaale ja Läänemere idarannikul tugevneb kõrgrõhuvöönd. Kohati sajab lund. Põhjakaare tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3..-8°C, õhtu poole ilm külmeneb.

Kolmapäeval (4. jaanuaril) tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhkkond. Samal ajal liigub Lõuna-Rootsist üle Läänemere Leedu suunas madalrõhkkond. Eesti jääb kahe rõhuala piirimaile. Tänastel andmetel tihe sajuala meile ei ulatu ja lund sajab põhiliselt põhjarannikul. Madalrõhkkonna liikumistrajektoori ja sellest tulenevalt ka saju ulatust täpsustame järgnevatel päevadel. Õhutemperatuur on -7..-12, selgema öö korral ka uuesti õhtul võib -15°C ümbrusse langeda. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb ning muudab enesetunde veel kõledamaks.

Neljapäeval (5. jaanuaril) jääb Läänemere ümbrus mitme rõhuala piirimaile. Kohati sajab lund. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -8..-13, päeval -6..-11°C, õhtu poole ilm külmeneb.