Endel Susi: Kersti on minu president! (2)

Endel Susi

Olen alati võimudega opositsioonis olnud või nagu väitis üks tuntud poliitik, revolutsionäär jääb alati revolutsionääriks. Siin kirjapandu pole siiski reolutsionääri seisukoht.

Paljud ususõbrad on võtnud oma seisukohtade tõestuseks appi küsitlused. Kahjuks teame, et osa küsitlusi on alati manipuleeritavad. Küsitakse neilt, kes vastavad nii nagu nõutud või tõlgendatakse neid vastuseid endale vajalikus suunas.

Kui lähen sõbra kiriklikule laulatusele, kes loodab nii oma abielu paremini jäädvustada, ei kuulu ma nende 2/3 hulka, kes käivad aeg-ajalt kirikus. Kiriklik laulatus on sellepärast au sees, et siiani pole leitud paremat viisi seda olulist episoodi eluteel pidulikult jäädvustada. Kuid ka kiriklikel laulatustel paari läinute kooselu pole paljudel juhtudel oluliselt kauem püsinud ilmalikult registreeritutest.

Usuliste hoiakute kindlakstegemisel võtame aluseks viimase, ehk 2011. a rahvaloenduse (mis on küsitlustest täpsem). Eesti elanikkonnast oli uskumatuid 54%, sh eestlastest 69%. Eestis on usklike pilt üsna kirju: on 90 usklikku rühmitust. Kõige rohkem on õigeusklikke – 176 773 inimest ja luterlasi – 108 513 inimest. Üle tuhande on usklikke veel kaheteistkümnes eri rühmituses.

Usk on sama vana kui inimkond. Selle peamine tekkepõhjus oli arusaamatus valitsevate looduslike tingimuste muutustest. Looduslikest tingimustest sõltus paljuski inimeste heaolu. Arvati, et jumalik kõrgem olevus on see, kes ilma mõjutab ja talle on vaja ohverdada. Ohverdati ka inimesi. Huvitav, et ohverdati noori ja seda ka sellises arenenud tsivilisatsioonis kui maiad.

Kõrgema merekooli IV kursusel kursusetöö tegemisel avastasin põhimõtte, kuidas arvutada laevade inertsi sõltuvalt laeva kiirusest ja massist. Õppejõud kiitis töö heaks ja kirjutas matriklisse hinded VI kursuse lõpuni. Ütles siiski, et tavalaevade puhul on see õige, kuid supertankerite puhul on see veidi erinev. Tõin selle näite, et mõistetaks – kõik pole üheselt põhjendatav. Nii on ka meid ümbritseva looduse mõistmisel. Kõiki tegureid ei suudeta isegi kaasajal arvestada. Kus pidid inimesed siis oma eri arengutasemetel oskama kõiki tegureid hinnata.

Maakera võtab osa kolmest erinevast liikumisest. Ta pöörleb koos Kuuga ümber päikese kiirusega 29,8 km/s; päikesesüsteem liigub kosmoses kiirusega 20,1 km/s; meie galaktika liikumiskiirus on u 600 km/s. Kõige ülaltoodud kolme liikumiskiirused on väga suured, aga nende mõju tavainimesele pole tajutav. Kõik need liikumised mõjutavad aga oluliselt maa biosfääri, mis omakorda mõjutab maa atmosfääri. Peale selle pöörleb maa ümber oma telje ja on oluline mis toimub maakera sisemuses. Kirjutada kõiki neid tegureid mingi jumala arvele, on, delikaatselt öeldes, ebaloogiline.

Mõistmatu on seegi, et luterlus tõi meile kirjaoskuse. Juba Lennart Meri tõestas oma „Hõbevalges”, et kiri oli meil olemas juba X sajandil, kui suheldi kirja teel Volga äärsete bolgaritega. Mõõgaga toodi meile lihtsalt uus kultuur ja hävitati vana, sh ka meie vana kirjaoskus. Seejärel tuli vastuvaidlematult alluda kiriku käskudele ja protseduuridele. Allumatuse korral ootas inimesi inkvisitsioon.

Kuigi Kaljulaid on kõikide eestimaalaste president, on ta eelkõige nende 69% oma, kuhu kuulun ka mina. Lõpetuseks lisan, et austan kõikide kaasmaalaste arusaamu.