Praktilised kokkamisideed ahjuprae ülejääkidest

Aasta lõpuga käivad alati kaasas rikkalikud pidusöömad ja sageli võib juhtuda, et toitu valmistatakse korraga rohkem, kui jõutakse ära süüa. Alles jäänud hõrgutised sobivad suurepäraselt ka kasutamiseks järgnevate päevade toidukordade valmistamisel. Näiteks rikkaliku pühadesöömingu lihajääke on võimalik ära kasutada nii suppide, pastaroogade kui ka salatite koostises, tuues lauale traditsioonilised pühaderoad üllatavas kuues. Kuna liha on juba eelnevalt küpsenud, muudab see toiduvalmistamise veelgi hõlpsamaks. Et head toidud raisku ei läheks, jagab Rakvere tootekategooria juht Heli Sepp kasulikke soovitusi, mida maitsvat annab hõrgust lihapraest ka järgnevatel päevadel valmistada.

Kodune tänavatoit

Pärast kurnavat kokkamist ning külluslikku pidusöömaaega on tänavastiilis Mehhiko toit mõnusaks vahelduseks. Tükelda liha suupärasteks tükkideks ning kasuta lisandina maitsvate mehhikopäraste burritode või tortillade valmistamisel. Koostisosad võib paigutada erinevates anumates ka lauale, et iga sööja saaks endale meelepärase eine ise valmis meisterdada.

Lihakas nuudliroog

Kes soovib väheke toekamat rooga valmistada, siis lihakas nuudliroog on selleks ideaalne. Viiluta liha väiksemateks tükkideks ning valmista nendest üks kosutav pühadejärgne nuudliroog. Lisa juurde praetud aedvilju nagu näiteks paprika, suvikõrvits või baklažaan ning anna traditsioonilisele Eesti pidusöögile uus elu vahemeremaade köögi võtmes.

Kergendust pakkuv lihasalat

Pärast pikki ja kõhule raskeid sööminguid on hea millegi kergema järele haarata. Üks mõnus vaheldus toekamatele roogadele on lihasalat. Sega selleks omavahel roheline salat, veiseliha tükid, õrnalt praetud šampinjonid, marineeritud punane sibul ning maitsesta natukese palsamiäädikaga.

Tummine lihasupp

Supp on toitev ja kergesti valmiv roog, mille koostis pakub kodukokale ohtralt fantaasiaruumi. Tummine lihasupp on talveaega imehästi sobiv kõhutäide ja eelnevalt küpsenud liha muudab selle valmistamise eriti lihtsaks. Eelküpsenud liha on soovitatav lisada supile kõige viimasena.

Täidetud paprikad

Täidetud paprikad on mõnus pidustustejärgne amps, mis on ei koorma kõhtu, kuid on samas täitev. Puhasta paprikad seest ning täida need jõululauast järgi jäänud hea ja paremaga. Täidetud paprikate valmistamisel võib kasutada oma fantaasiat ning lisada nendesse komponente vastavalt oma maitse-eelistustele. Kel inspiratsioonist puudu jääb, siis soovitame omavahel kombineerida näiteks veiseliha koos basiiliku, oregano ning lemmikköögiviljadega.