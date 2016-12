Pärnakad saavad DigiTeega liitumise üle otsustamiseks lisaaega (1)

Urmas Lauri

Kaart: DigiTee

DigiTee meeskond otsustas pikendada küsitluse läbiviimise aega kuni 31. jaanuarini, esialgse kava kohaselt pidanuks küsitlus lukku minema aasta lõpuga.

"Praeguseks on saabunud soove juba ligi 3500 majast, mis on umbes veerand majadest, kus täna interneti püsiühendus puudub," teatas DigiTee oma veebilehel. Et projekt end õigustaks, peaks liituda soovima 15 000 hoonet, kaasa arvatud kortermajad.

Küsitlusega selgitatakse välja vajadus lairibaühenduste järele ning küsitluse tulemused on aluseks võrgu planeeringu tegemisel.

DigiTee projekt hõlmab tervet Pärnumaad ning Hanila ja Lihula valda Läänemaal. Nende valdade elanikud ja ettevõtted saavad märkida, millisele aadressile nad internetiühendust soovivad saada.

Neile, kes liituvad DigiTee lairibavõrguga kohe võrgu väljaehitamise alguses, on orienteeruv liitumistasu suurus 300 eurot. Kõikidel hiljem liitujatel tuleb tasuda liitumistasu vastavalt ühenduse tegelikele väljaehitamise kuludele.

Küsitluses osalemine ja oma soovi märkimine on kõigile tasuta ning sellega ei kaasne kohustust võrguga liituda.

Kuna DigiTee lairibavõrk planeeritakse ja ehitatakse ainult sinna, kust on piisavalt sooviavaldusi laekunud, on iga teadaanne oluline, pannakse Pärnumaa ja Lõuna-Läänemaa elanikele südamele.

