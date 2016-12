LOETUIMAID LOOD 2016. Suri See teatri juht Marina Sillaste

Kaire Reiljan

28. juuni 2016

Marina Sillaste. Foto: Arvo Tarmula

Eile suri raske haiguse tagajärjel SEE teatri juht, lavastaja ja teatripedagoog Marina Sillaste.

Marina Sillaste sündis Haapsalus 24. märtsil 1962. Tallinna Pedagoogilise ülikooli näitejuhtimise eriala lõpetanuna Haapsalu tõi ta 1980. aastatel suurt elevust Haapsalu teatriellu ja ta andis paljudele tõuke näitekunstiga vähemalt harrastusteatris aktiivsemalt tegelda.

Aastaid tegi Marina Sillaste pedagoogitööd ka Haapsalu muusikakoolis, juhendades sealset teatriklassi.

Lavastajana on Sillaste lavale toonud kümneid teatritükke, nende hulgas ka projektilavastusi nagu küüditamise aastapäeva puhul või koduvägivalla probleemi teadvustamiseks valminud lavastus „Vaikivad tunnistajad” koos naiskodukaitsjatega ja noorte näitlejatega.

Marina Sillaste elutöö on olnud 2002. aastal koos kümnekonna teatrihuvilise inimesega loodud SEE teater, mis on mitmetelt Eesti harrastusteatrite festivalilt oma lavastustega preemiaid noppinud.

Marina Sillaste ja SEE teatri algatusena hakati2005. aastast septembri alguses tähistama Nostalgiapäevi, mis rahva poolt hästi vastu võeti ja nüüdseks Haapsalu kultuurielus kindla koha leidnud.