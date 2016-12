LOETUIMAD LOOD 2016. Läänemaa maasikakasvatajad pelgavad Jõgeva müüjat

Kristjan Kosk

22. juuni 2016

Maasikakasvatajad Kellian Koit (vasakul) ja Gerli Loorens müüvad omakasvatatud marju Linnamäe teeristi turuplatsil. Foto: Eduard Laur

Kohalikud maasikakasvatajad on hädas Jõgeva talunikuga, kes käib Haapsalu turul müümas maasikaid suurtes kogustes ja kohalikest kasvatajatest odavamalt.

Linnamäe lähedal maasikaid kasvatavad Janek ja Gerli Loorens ning Kellian Koit müüvad oma kasvatatud marjad maha Linnamäe teeristis, kuid nemadki pelgavad Jõgeva maasikamüüjat, kes Haapsalu turu maasikatega üle ujutab. Loorensid küsivad praegu kilo eest viis eurot.

Gerli Loorens rääkis, et Läänemaal võiks olla rohkem kasvatajaid, kes siis oma toodangut siinsamas ka müüks. Gerli ettepanekul saaksid siis kohalikud müüjad turul initsiatiivi haarata ja välismüüjal oleks raskem oma maasikatega konkureerida.

„Praegu müüme Linnamäel viie euroga, kuid kui Jõgeva kasvataja tuleb Haapsalu turule kahe euroga müüma, oleme meiegi sunnitud hinda langetama,” ütles Gerli. Ta lisas, et kogu see töö ja vaev, mis on põllule pandud, ei tasu end kaks eurot kilo müües ära. Loorens tunnistas, et hooaja lõpus on ka nemad siiski sunnitud müüma kahe euroga kilost.

Hind alla viie euro

Jõgeva maasikakasvataja Janika Lindsalu selgitas, et kui tema sõidab Jõgevalt Haapsallu, soovib ta ka kõik kaasavõetud maasikad maha müüa. Lindsalu leidis, et teistel kasvatajatel pole nendega probleeme olnud, nad saavad alati oma kauba müüdud. „Kui meie seal ei käiks, siis uusi kasvatajaid turule ikka ei tuleks, sest siis hõivavad turu hoopiski kokkuostjad,” ütles Lindsalu.

Ta lisas, et isegi kui mõni kasvataja või edasimüüja peaks sellepärast tema peale kuri olema, siis klient hoopis rõõmustab. „Kõige olulisem on siiski ostja rahulolu nii kauba kui ka hinnaga,” ütles Lindsalu.

Lindsalu tuleb Jõgeval kasvatatud maasikat tänavu esimest korda Haapsallu müüma täna. Kilohinda Lindsalu öelda ei osanud, kuid lubas, et see jääb esialgu alla 4 euro ja 50 sendi.

Loorensid on maasikapõllu kõrvale rajanud tiigi ja niisutussüsteemi. Tööd on olnud meeletult palju, rääkis Gerli. Kõik enam kui 10 000 maasikataime on nad käsitsi kolm aastat tagasi istutanud, sügisel lõiganud ja kevadel umbrohust puhastanud. „Korjama hakkame kella kuuest hommikul, et võimalikult vara müüma hakata,” rääkis Gerli.

„Tuleks nüüd veel paar päikesepaistelist ilma, läheks maasikad magusaks ka,” ütles ta. Loorensite maasikad on n-ö talutoodang, mille kasvatamisel ei ole kasutatud kahjurite- ja umbrohutõrjeks kemikaale.

Turg ei võta vastu

Suure osa maasikaid müüvad Loorensid maha Linnamäelt läbisõitjale. Gerli Loorens selgitas, et nende müügipunkt asub nelja tee ristis, kust liigub läbi palju puhkajaid. „Ikka peatuvad ja ostavad paar kilo kaasa,” ütles ta. Seda asjaolu kinnitab ka tõsiasi, et Lääne Elu külastushetkel Linnamäe müügipunktis soetas sealt kasti maasikaid Hiiumaalt Tallinna teel olnud Veljo Viitmann.

Martnas Tammiku talus umbes kahel hektaril maasikaid kasvatav Heiki Kaljusaar rääkis, et kõik tema maasikad lähevad Tallinna. Haapsalu turule ei ole tema arvates maasikaid mõtet viia põhjusel, et Haapsalu turg on liiga väike. Peale selle on Haapsalus ees veel Poola maasikad ja varsti tuleb konkurent Jõgevalt.

Kaljusaare sõnul müüdi reedel Tallinna keskturul Eesti maasikat neli kuni seitse eurot kilogramm. Seda, mis hinnaga kavatseb Kaljusaar maasikaid Tallinnas müüa sel nädalal, ta veel öelda ei osanud. „Arvatavasti sinna vahemikku ta jääb, kuid täpne hind selgub ikka kohapeal,” ütles Kaljusaar.

Martna maasikakasvataja lisas, et kuna kevad oli kuum, läksid õied kiiresti lahti ja nüüd on oodata suurt kogust maasikaid juba enne jaanipäeva. „Ära jõuame korjata, kuid ei tea veel, kuidas turg selle vastu võtab,” muretses Kaljusaar. Ta selgitas, et maasikamoosi keetmise aeg jääb tavapäraselt ikka juulisse.

Läänemaal kasvatud maasikad (t)

2015 3

2014 15

2013 10

2012 9

2011 14

2010 27

2009 87

Allikas: statistikaamet