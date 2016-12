Kaitseliidu Lääne malev loob kergjalaväekompanii

Raigo Õiglas, nooremleitnant

Kaitseliitlased. Foto: erakogu

Lääne maleval on kavas luua kergejalaväekompanii. See ülesanne anti minule ja see on mulle paras katsumus, kuigi olen 1998. aastast kaitseliitlane. Olen lõpetanud reservohvitseride ja kompaniiülema kursuse ning saanud ohvitseri auastme. Mul on olnud malevas mitmesuguseid ametikohti, aastaid olen tegelnud noorkotkastega. Mu kaks poega on tublid noorkotkad, saavutanud üleriigilistel võistlustel häid tulemusi.

Kompanii loomise üks raskusi on liikmeskond. Lääne maleval on küll palju liikmeid, kuid kahjuks on paljud passiivsed. Kompanii alustala on aga liikmeskond, kes tahab kaasa lüüa, kes osaleb koolitustel ja kellega koos võib luurele minna. Minu suurim soov on leida inimesed, kes on valmis oma aega panustama. Siit ka üleskutse: kes vähegi soovivad osaleda kaitseliidu tegemistes, palun andke endast märku – loome koos kergejalaväekompanii!

Kompanii eesmärk on läänlaste turvalisuse tagamine, valmisolek kontrolltegevuseks, objekti kaitseks. See sobib nii noorele kui ka vanemale, nii mehele kui ka naisele. Sõjalist väljaõpet saab rahuldaval tasemel korraldada vaid siis, kui allüksuse koosseisust on suurem osa kohal. „Iga okas loeb” – see on ka minule alluva kompanii peamine loosung!

Kompanii loomisel võtame arvesse varasemaid kogemusi, näiteks tänavuse õppuse Orkaan, millest kujunes alles loomisjärgus kompaniile suur katsumus. Meie murekoht oli liikmete passiivsus. Et allüksus oleks võitlusvõimeline, täiendati seda teiste malevate (Rapla-, Saare- ja Hiiumaa) rühmadega. See eeldas omakorda suuremat koostööd rühmaülematega, kuid kauguse ja ajanappuse tõttu jäi seda väheks. Vajaka jäi ka teadmisi ja praktilisi kogemusi, mis tähendab, et kohapeal tuleb korraldada rohkem väljaõppeid ja koolitusi.

Orkaan kui õppus täitis oma eesmärgi – kes midagi ei tee, see ei saa ka midagi valesti teha ja sellel pole kogemust, millest õppida!

Head läänlased, ootan teid oma kompaniisse, et koos ellu viia meile püstitatud eesmärke. Andke endast märku Lääne maleva staapi.

Raigo Õiglas

nooremleitnant