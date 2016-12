Eesti Päevaleht mõnitab Haapsalut (2)

Urmas Lauri

Haapsalu vald. Foto: ekraanitõmmis EPLi veebilehest

Eesti Päevaleht avaldas ühinemiste käigus tekkivate omavalitsuste kaardi, kuhu on Haapsalu ja Ridala ühinemisel tekkiva omavalitsuse nimeks märgitud Haapsalu vald.

Haapsalu linn ja Ridala vald on Haapsalu survel otsustanud, et ühinenud omavalitsuse nimeks saab Haapsalu linn. Just "linn" oli põhjuseks, miks Ridala volikogu opositsioon liitumisele vastu sõdis. Haapsalu oli ridalalaste nimevalu leevendamiseks ühinemispreemiast vallarahvale loovutama sada tuhat eurot. Haapsalu polnud linna nimest loobuma ning võtma ühendomavaliotsuse nimeks näiteks Haapsalu vald.

Tänane Eesti Päevaleht tõmbas aga haapsallaste uhkusele vee peale, sest kaardil toretseb ühendomavalitsuse nimena Haapsalu vald.