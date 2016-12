Tartu-Haapsalu liinibuss sattus jõulu eel liiklusõnnetusse

Sirje Toomla

Õhtupoolikul Tartust Haapsallu sõitev liinibuss sattus jõulureedel avariisse. Foto Markus Sein

23. detsembri õhtul sattus Imavere kandis liiklusõnnetusse Tartu-Haapsalu liinibuss, reisijatest keegi viga ei saanud.

Jõulueelsel reedel kell 16.45 Tartus väljunud liinibuss sattus Tallinn-Tartu maantee 109. kilomeetril teele jooksnud põdra tõttu ahelõnnetusse ja jõudis Haapsallu plaanitust ligi kaks tundi hiljem.

Ahelavarii juhtus kella 17.55 paiku. Teele jooksis kolmeliikmeline põdrakari. Kaks esimest jõudsid teed ületada, kuid kolmandat riivas Tartu suunas sõitnud sõiduauto Honda Civic. Teele lonkama jäänud põdrale sõitis otsa Tallinna suunas liikunud sõiduauto Lada Langus, mis kaotas juhitavuse, kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas seal kokku Tartu suunas liikunud sõiduautoga BMW X5. Kokkupõrke tagajärjel paiskus sõiduauto Lada teelt välja katusele.

Teel lamanud põdrale sõitis otsa Lada taga sõitnud Tartu-Haapsalu liinibuss Solaris Vacanza, mille roolis oli 54-aastane bussijuht. Õnnetuse hetkel oli buss reisijaid täis.

„Kõik asjad käisid nagu aeg luubis – näed, et on kraav ja buss sõidab sinna, ise mõtled, et nüüd peab vist kinni hoidma,” kirjeldas liinibussis Tartust Haapsallu sõitnud Sirje Toomla. „Huvitav oli see, et keegi bussis ei kiljunud, selline eestlaslik bussiõnnetus,” lisas ta.

Toomla sõnul väärib bussijuhi käitumine kiidusõnu. „Bussijuhti käitus ohtlikus olukorras just nii, nagu pidi, säilitas külma närvi ja tänu temale ei saanud meist keegi kannatada,” ütles Toomla. GoBusi Tartu-Haapsalu liini teenindavad Tartu bussijuhid.

Tartu-Haapsalu liini opereeriva GoBusi juhatuse liikme Andrei Mändla sõnul sai õnnetuses kannatada bussi esistange ja –klaas ning buss ei saanud sõitu jätkata. Et reisijad sihtkohta toimetada tuli Tartust tuli asendusbuss. Asendusbussi kohalejõudmine võttis aega ja liinibuss jõudis jõudis Haapsallu plaanitust ligi kaks tundi hiljem kell 22.40.

Toomla sõnul oli õnnetuse hetkel bussis 4-5 inimest sõitsid Haapsaluni välja.