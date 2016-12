Raul Rebane: tegelik võim on Edgar Savisaare valijate käes

Toimetanud Andrus Karnau

Edgar Savisaar. ARVO TARMULA

Keskerakond võitis 2013. aasta kohalikud valimised väga suurelt ligi 200 000 häälega, millest 115 00 tuli Tallinnast ja 35 000 Ida-Virumaalt, kirjutas publitsist Raul Rebane Postimehes.

Tulemus oli seotud valijaskonna usuga Edgar Savisaare idaideoloogiasse. Taustaks on lihtne demograafiline fakt, et erakonna peamine häältesaak tuleb peamiselt venekeelsetest piirkondadest. Kindlasti kandub sügisestel kohalike volikogude valimistel osa hääli edasi ustavustõendina erakonnale, teise ja väga suure osa usaldus tuleb pärast Savisaare taandumist uuel juhtkonnal välja teenida.

Just nendele valijatele meeldimise vajadus ongi 2017. aasta poliitika otsustaja, sest nende jaoks on vahetunud ainult juht, mitte ideoloogia. Igasugune vähegi oluline muudatus selles Eesti kohta tohutus häältemassis, mida Keskerakond eelmisel korral sai, võib tähendada võimusuhete muutumist kogu riigis ja siin suuri riske ei võeta. Iga hääl loeb. Edgar Savisaart võib õnnitleda, tema aastate jooksul visa tööga loodud toetajad on võtnud vangi mitte ainult oma erakonna uue juhtkonna, vaid ka koalitsioonipartnerid.