Ratas: maavalitsuste aeg on ümber

BNS

Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Peaminister Jüri Ratas kinnitas Lääne Elule saadetud arvamusloos, et maavalitsuste aeg on peagi ümber.

"Võin siinkohal kinnitada, et meie ühine otsus on maavalitsustest loobuda ning viime nende ülesanded kohalike omavalitsuste endi ja nende ühisasutuste pädevusse. Maavalitsuste riikliku järelevalve funktsioonid antakse aga üle riigiametitele," märkis Ratas.

Tema sõnul ei tähenda see mingil juhul otsustusõiguse koondamist Tallinnasse, sest kandev roll jääb just kohaliku tasandi kanda. "Ühtlasi oleme otsustanud ka osa riigiasutuste viimise maakondadesse. Kõigist olulistest ja vajalikest muudatustest räägime juba edaspidi pikemalt ja põhjalikumalt – eeloleval aastavahetusel saab läbi alles haldusreformi esimene etapp ja palju on veel minna," märkis Ratas.

Valitsusjuht rõhutas, et valitsuse jaoks on statistilistest numbritest Eesti haldusjaotuses märksa olulisem haldusreformi sisu. "Panen kõigile südamele, et kohalik elu algab inimese kodukohast, mitte Stenbocki majast või riigikogu hoonest. Valitsuse nimel soovin tunnustada kõiki omavalitsuste ühinemistel otseselt või kaudselt osalenud inimesi – omavalitsustegelasi, omavalitsusliite, planeerijaid, läbirääkijaid, aga laiemalt ka kõiki aktiivselt kaasa mõtlevaid kohalikke elanikke ja organisatsioone. Niivõrd suuri ja põhimõttelisi otsuseid saab ja tuleb alati langetada eeskätt kohapeal," lisas Ratas.