LOETUIMAD LOOD 2016. Aprillis avab Haapsalus uksed kirbuturg

Lemmi Kann

Avaldame 2016. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

29. märts 2016

Karja Basaari perenaisel Liisa Rosenbergil on käed tööd täis, et ruumid ja stanged-boksid õigeks ajaks päris valmis ja kaupu täis saaksid.

Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu endise tuletõrjemaja teisel korrusel, kust avaneb võrratu miljonivaade Karja tänavale, hakkab 9. aprillil tegutsema iseteenindav kirbuturg.

„Meie kirbuturg on eriline selle poolest, et oleme avatud kuuel päeval nädalas, esmaspäevast laupäevani. Kui kellelgi on kappidesse jäänud heas seisukorras asju, mida ei raatsi ära ka visata, sest neil on väärtus, saab basaaril rentida endale 10 euro eest nädalas boksi, tuua oma asjad kohale ja hinnasildid külge panna. Rohkem midagi tegema ei peagi – poes on meie teenindaja, kes kõige eest hoolitseb. Iga nädalase perioodi lõpus teeme müüdud asjadest kokkuvõtte ja inimene saab oma raha kätte,“ rääkis basaari perenaine Liisa Rosenberg. Rõõmsameelset ja hea suhtlemisoskusega klienditeenindajat veel otsitakse.

Praegu toimib üsnagi aktiivne Läänemaa kirbuturg Facebooki keskkonnas. Karja Basaaril on Rosenbergi sõnul aga see eelis, et müüja ei pea kõigist esemetest eraldi fotosid tegema, vajadusel võimalike huvilistega rõivaste ümbermõõte-pikkusi täpsustama ja riiete-kingade proovimiseks mõlemale poolele sobivaid aegu klapitama. Paraku kipuvad äritehingud tihti just selliste pisiasjade taha takerduma.

„Meie kirbuturul on internetimüügi ees kindlasti terve rida plusse.“ Kirbuturule saab ostja endale sobival ajal kohale tulla ja silma hakanud esemeid oma silmaga näha-katsuda ning proovida. Facebookile aga selga ei keerata – basaaril on seal juba oma leht, kus hakkavad ilmuma ka fotod uuest kaubast. Valikus hakkavad olema riided ja jalanõud nii täiskasvanutele kui ka lastele, kodukaubad, elektroonikat ja palju muudki. Täpsemad reeglid, kuidas basaaril toimetada, leiab Karja Basaari nime kandvalt kodulehelt.

Rosenberg on veendunud, et äri läheb käima. „Olen asja uurinud ja sellist tüüpi kirbuturud tegutsevad edukalt juba päris mitmes Eesti linnas ja need on väga soojalt vastu võetud.“

Esialgu aga käivad tulevase kirbuturu ruumides veel viimased viimistlustööd. Rosenbergi sõnul seisis ruum pikalt tühjana ja oli üsnagi nukras seisus. Isegi lagi „nuttis“, nii kole oli. „Aga kui ma nägin aknast seda suurepärast vaadet Karja tänavale, siis ma teadsin kohe, et see on õige koht!“ seletas ta.

Remont läks lahti juba jaanuaris ja see on põhjalik – vanast jäeti alles vaid laudpõrand, mis lihviti üle ja näeb tänu sellele välja peaaegu nagu uus. Rosenberg rõhutas, et see kõik sai teoks suuresti tänu tema elukaaslasele. „Ilma temata poleks asi sellist hoogu sisse saanud,“ ütles ta.

Riiulid-boksid hakkavad nüüd juba paika saama ja neid mahub basaarile 70. Lisaks on kohale toodud juba ka üks klaasvitriin. „Väärtuslikumate ja väiksemate-õrnemate asjade jaoks, ja kui vaja, toome juurde,“ ütles Rosenberg.

Ka lapsed võib basaarile kaasa võtta, sest nende jaoks on sisse seatud mängunurk.

Esimeste klientidega on basaari perenaisel kokkulepped olemas ja juba selle nädala lõpus hakkavad boksid kaubaga täituma. „Mu sõbrad-tuttavad teavad mu ettevõtmisest ja on oma kapid juba üle vaadanud. Loodetavasti saame kohe müügisaali asju täis.“

Karja Basaar avab uksed 9. aprillil kell 10.