Läänemaa lasteaedadele kingiti põrandamäng

Urmas Lauri

Põrandamäng "Aga mina". Foto: MTÜ Aga Mina

Lihula, Vormsi ja Haapsalu lasteaed Tareke ning Kõmsi lasteaed-algkool osalesid edukalt konkursil, milles loositi viiekümnele lasteaiale välja põrandamäng "Aga mina".

Kokku laekus konkursile 233 taotlusankeeti, millest valis auhinnakomisjon välja need 50 lasteaeda, kes saavad kingituseks ohutusmängu "Aga mina".

“Kuna talvevaheajal on suurem osa lastest kodus ning meil on avatud üks rühm, on mäng alles tuttuus ja kasutamata," vahendas Lihula vald oma sotsiaalmeediapostituses Lihula lasteaia direktorit Anne Ööpikut. "Siiski on meil Ain Saarega, kes on mängu üks loojatest, kokkulepe, et jaanuaris teeme lasteaias väikese tutvustava ürituse."

Konkursi korraldas MTÜ Aga Mina koostöös Møller Autoga.