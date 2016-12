Läänlased võistlesid Pärnus koos olümpiameestega

Jaanus Getreu

Virtsu kooli Geron Noor jooksis poiste D-klassis 60 meetrit ajaga 10,35. Foto erakogu

Teisel jõulupühal peeti Pärnu spordikooli kergejõustikuhallis IX Karel Leetsari mälestusvõistlused sisekergejõustikus. Läänemaalt sirgunud kergejõustiklastest saavutas meeste kõrgushüppes kolmanda koha Kristo Simulask, hüpates 2.03. Kevin Sakson tõukas 5 kg kuuli 16.21 ka Erki Mitman 14.83.

Võistlusprogrammis oli mõni alad ka noortele. Nelja Lõuna-Läänemaa kooli: Lihula, Virtsu, Kõmsi ja Vatla kooli noorsportlased just neil aladel tublilt võistlesid.

Virtsu kooli õpilane, 13-aastane Trinity Õismets tõukas 3kg kuuli isiklikuks rekordiks 8.87, mis andis tüdrukute C-klassis 2. ja üldarvestuses 6. koha. Kristiina Kukk oli kümnes. Kuulitõukes oli kasutusel nn Türi süsteem, kus kõik, nii noored kui ka täiskasvanud võistlevad koos, kuid tõukavad vastavalt oma vanusele ette nähtud raskusega kuuli. Noortel kavas olnud 60 meetri sprindidistantsid olid osavõturohked ja ajad mõõdeti kõik elektroonilised, seega olid need ametlikud. Poiste E-klassis võistlev 9-aastane Vatla algkooli spordipoiss Keiro Ristikivi suutis teha nii hea eeljooksu, et pääses 14 võistleja hulgast viienda ajaga finaali. Aeg 9,95! Finaalis tuli taas hea jooksuga tubli 6. koht ajaga 9,99. Keiro õde, Virtsu koolis õppiv Kerli Ristikivi püstitas samuti isikliku rekordi. Aeg 9,25 andis neidude B-klassis 11. koha. Virtsu kooli Geron Noor jooksis poiste D-klassis 10,35. Kahel meie noorel jäi sellel võistlusel puudu õnnest, sest mõlemad jäid esimesena finaaliukse taha. See tähendas 7. kohta. Lihula gümnaasiumi 7. klassi õpilane Randy Põld sprintis poiste B-klassis oma uueks margiks 8,62. Tema vastased olid kõik aasta vanemad. 12-aastane Kõmsi kooli õpilane Kulla Saatmäe jooksis tütarlaste C-klassis nii hea aja kui 9,06, edasi viinuks 0,05 sekundit kiirem aeg. Muidugi see Kulla Saatmäe isiklik rekord. Samas vanusegrupis sai Trinity Õismets ajaks 9,42.

Karel Leetsar oli Pärnu lootustandev kergejõustiklane, kes väga noorelt tööõnnetuses hukkus. Pärnu SK Altius korraldab tema mälestuseks kergejõustikuvõistlust juba üheksandat aastat. Tegemist on kõrgetasemelise sisekergejõustikuvõistlusega ja paljudele meie tippudele on see ka sisehooaja avavõistluseks.

Osalejate hulgas oli palju Eesti tippkergejõustiklasi. Võistles ka kaks Rio olümpial osalenud eestlast, odaviskaja Magnus Kirt ja tõkkejooksja Karl-Heinrich Jagor. 86 meetri mees odaviskes Kirt hüppas sellel võistlusel kõrgust 1.97, tema rekord on aga 2.10, ning Jagor sprintis 60 meetrit 7.21. 18-aastane Hans-Christian Hausenberg võttis kaks esikohta, 60 meetri jooksus tulemusega 7.05 ja kaugushüppes 7.09. Jander Heil tõukas uueks Eesti juunioride kuulitõuke rekordiks 19.57.