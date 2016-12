Läänemaal müüdi poole aastaga kortereid rohkem kui nelja miljoni euro eest

Tarmo Õuemaa

Maa-ameti andmetel tehti Läänemaal 2016. aasta esimese kuue kuuga 177 korteriomandi tehingut 4,1 miljoni euro eest. 2015. aasta esimese poolega tehti Läänemaal 142 korteriomandi tehingut 2,6 miljoni euro väärtuses. Seega kasvas korteritehingute hulk aastaga 24,6 protsenti ja tehingu koguväärtus kasvas 58 protsenti.

Haapsalus oli korteritehingute arv 2016. aasta esimesel poolaastal 99, Lihulas ja Paliveres 6, Taeblas 7 ja Uuemõisas 11.

Turuülevaade uurib detailsemalt 2016 I poolaasta korteriomandite turgu Eestis. Turuülevaate aluseks olevad andmed pärinevad maa-ameti tehingute andmebaasist, mis on maaregistri osa ja tugineb maa hindamise seadusele ja maakatastriseadusele. Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi.

Korteriomandite turuülevaates käsitletakse ostu-müügitehinguid, milles müüdavateks objektideks on eluruumid. Järelduste tegemisel on kasutatud ka Eesti Panga ja statistikaameti andmeid.

Korteriomandite hinnastatistika analüüsimisel on välja jäetud tehingud, mis ei vasta vabaturu tingimustele – osapooled on äriliselt või sugulussidemete poolest omavahel seotud, suured plokktehingud, liisingujäägiga võõrandamised jms. Samuti on kõrvale jäetud nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste osalusel toimunud tehingud.