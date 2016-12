Lääne Elu paberleht neljapäeval, 29. detsembril

Toimetas Lemmi Kann

Ehitusfirma omanik sai naisepeksu eest 1500 eurot trahvi

Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas detsembri alguses tehtud otsuse järgi sai ehitusfirma Visionplus omanik Andres Jõgi oma elukaaslase peksmise eest ligi 1500 eurot trahvi.

Peale selle ei tohi Jõgi oma nüüd juba endisele elukaaslasele kahe ja poole aasta jooksul minna lähemale kui 5 meetrit. Samuti keelab kohtu seatud lähenemiskeeld mehel sel ajal naisega suhtlemise mis tahes viisil: telefonitsi, e-kirja või sotsiaalmeedia vahendusel.

Perevägivalla all kannatavad naised päris abita ei jää

Kuigi Läänemaa senine naiste varjupaik pannakse kinni, saavad perevägivalla all kannatavad naised tuge edaspidigi. Senine teenusepakkuja pelgab, et abi kvaliteet võib halveneda. Sotsiaalkindlustusamet leidis teise hankega Läänemaale teenusepakkuja, kes hakkab uuest aastast osutama abi koduvägivalla all kannatavaile naistele.