Kuritegusid jääb järjest vähemaks

Kaire Reiljan

Justiitsministeeriumi andmetel on selle aasta 11 kuuga Läänemaal toime pandud paarkümmend kuritegu vähem kui mullu samal ajal.

Sel aastal on Läänemaal registreeritud 370 kuritegu, eelmise aasta sama ajaga oli neid 393. Viimase nelja aasta jooksul on Läänemaa kuritegevus vähenenud veidi enam kui kolmandiku võrra. Kuigi justiitsministeerium teatas teisipäeval, et Läänemaal on kuritegevus 785 episoodi võrra kasvanud, selgus hiljem, et tegemist oli tehnilise veaga.

Registreeritud kuritegudest kolmandik on seotud kehaliste väärkohtlemistega, neid on politseis sel aastal registreeritud 93. Kuigi kehaliste väärkohtlemiste arv on Läänemaal suur, on seda siiski veerandi võrra vähem kui mullu, mil politseile anti teada 125st kehalistest väärkohtlemisest.

„Kui vägivallakuritegude arv on varasemaga võrreldes langemas, on see kindlasti valdkond, millele politsei jätkuvalt tähelepanu pöörab,” ütles Haapsalu politseijaokonna ennetus- ja menetlustalituse juht Indrek Tohter.

Registreeritud kuritegudest 75 on olnud vargused. Mullu sama ajaga oli neid 89, kuid nelja aastaga on varguste arv langenud poole võrra. Indrek Tohter selgitas, et varguste arvu suur langus viimasel kahel aastal on tingitud seadusemuudatusest. Kui varem algatati kriminaalasi kui vargusega tekitati kahju 60 eurot, siis nüüd on alampiiriks 200 eurot.

Teise languse põhjusena nimetab Tohter seda, et vargad on leidnud uusi sissetulekuallikaid. „Kui varem varastati väga palju, siis tänapäeval on nad leidnud uusi kuritegelikke valdkondi,” ütes Tohter.

Paarisaja kuriteo kohta, mis vargustest ja vägivallakuritegudest üle jäävad ütles Indrek Tohter, et need on seinast seina – alates roolijoodikutest ja kelmustest kuni narkokuritegudeni.