Haapsalu õpilasfirma patenteerib kristalliseepi

Tarmo Õuemaa

Fotod erakogu

Novembris loodud õpilasfirma Meraky on välja töötanud kristalliseebi, millele praegu taotleb tööstusdisaini patenti.

Meraky on kolme Läänemaa ühisgümnaasiumi 10M klassi neiu Jarita Maaria Rintamäki, Elis Aksli ja Anette Nodapera õpilasfirma. # Detsembri keskel osalesid nad Raplas õpilasfirmade laadal, kus võitsid teise koha koguni viies kategoorias. „Õpilasfirmasid oli Raplas umbes 25,” ütles Jarita Maaria Rintamäki.

„Käsitööseepe on palju, aga enamasti on need lihtsalt hea lõhnaga. Meie mõtlesime, et seep võiks olla disainielement, mille juures on tähtis selle kaunidus,” rääkis ta.

Seep muidugi lõhnab hästi ja on kasulik, sisaldab nii kitsepiima, glütseriini, eeterlikke õlisid, kookospiima ja mett. Seebi saladus ei olegi selle koostises – valmis seebimass ostetakse poest, vaid selles, kuidas anda seebile lahe kristallilik väljanägemine. Ja seda tüdrukud ei paljasta. „See on meie ärisaladus,” ütles Elis Aksli.

„Taotleme praegu oma seebile tööstusdisaini patenti,” lisas Rintamäki. „Meiega on juba ühendust võetud, aga see protsess võtab aega.”

Ta kinnitas, et seepe ei tee nad vormi järgi, sestap on iga seep erinev. „Sada protsenti käsitöö. Ühe seebi peale kulub meil praegu kokku umbes tund, millest pool tundi võtab seep ise ja teise poole pakendamine ja kõik muu.”

„Anettel läheb seebitegu tegelikult hoopis kiiremini,” täpsustas Elis Aksli. Anette Nodapera on firma tootmisjuht, kes seebiteoga otseselt kõige rohkem tegeleb.

Laiemale avalikkusele tutvustasid Meraky noored oma toodet Rapla õpilasfirmade messil enne jõule. Teine koht võideti viies kategoorias: käive, tootedisain, väljapanek, müügistrateegia ja üldarvestus.

Laadal õnnestus Merakyl maha müüa üle 80 seebi. Ühe seebi hind on 5.50-7 eurot. # Praegu valmistavad tüdrukud ette seebimüüki laiemale ostjaskonnale. „Seda saab tellida meie Facebooki lehe kaudu, varsti ka Innokas ja Läänemaa Arenduskeskuses,” ütles Jarita Maaria Rintamäki.

Pidevalt käib seebi täiustamine. See on muutunud väiksemaks.

Õpilasfirmal on vägevad mentorid: ärikonsultant Eva Ladva, Haapsalus tegutseva rahvusvahelise tekstiilifirma Lade juhatuse liige Irma-Liisu Eberle ja Asper Biotechi osanik ning Innoka nõukogu liige Indrek Kask.

Eva Ladva annab noortele turundusnõu, Indrek Kask on oma ettevõtete kaudu äri ajanud kümnete maailma riikidega. Irma-Liisu Eberle abil sai Meraky oma seebi kvaliteeti katsetada. Seep saadeti neljaks päevaks Ladesse, kus töötajad kasutasid seda 20 korda päevas ehk kokku 80 korda. „Pärast 80 kasutuskorda oli seep säilitanud oma kuju ja suuruse, ainult pehmemaks oli muutunud,” ütles Jarita Maaria Rintamäki.

Praegu on seep katsetamiseks Haapsalu linnavalitsuses.

Veebruari keskel tahab Meraky osaleda järgmisel õpilaslaadal, mis on suurem, rahvuvaheline. Peaeesmärk on õpilasfirmade kevadine finaal, kuhu umbes 300st firmast pääseb 20.

„Meil on olnud vägevaid õpilasfirmasid, näiteks Haapsalu aabitsa tegijad. E-muusikakoolist on saanud ka päris äri. Aga nii ühtset meeskonda kui Merakys ei ole ma varem näinud. Ja õpilasfirmade puhul on see tihti tähtsam kui toode,” ütles Innoka juht Angela Leppik.

Millest selline nimi, Meraky? „Otsetõlkes kreeka keelest on see, teed oma tööd loominguliselt ja paned sellesse midagi endast. Lühemalt võib öelda „hoole ja armastusega”,” ütles Jarita Maaria Rintamäki.